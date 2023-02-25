"Радуются, будто взяли Сталинград": в ВСУ объяснили, почему россияне так вцепились в Бахмут

Представитель восточной группировки войск ВСУ отметил, что для российской стороны завоевание Бахмута стало вопросом принципа.

В ВСУ объяснили, почему россияне так вцепились в Бахмут / Минобороны РФ

На протяжении семи месяцев Бахмут остается одной из самых напряженных точек фронта. Российские захватчики несут значительные потери на этом направлении. Об этом сообщил спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

По словам военного, после того как украинские защитники вымотали российские силы и организованно отошли из Северодонецка и Лисичанска, оккупанты надеялись зайти в Бахмут беспрепятственно, а затем продолжить наступление на Славянск и Краматорск.

Однако ситуация не сложилась так, как ожидалось. Сейчас российские оккупанты несут значительные потери в ресурсах и людях.

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По словам Череватого, для российской стороны завоевание Бахмута стало вопросом принципа. Город символизирует украинское мужество и непокорность, а также неудачу российской армии в достижении стратегических целей.

"После каждого завоеванного метра земли, понеся колоссальные потери, россияне радуются так, будто взяли Сталинград", - отметил спикер восточной группировки войск ВСУ.

К тому же, он добавил, что все страны мира уже увидели, что для россиян Бахмут стал непобедимым местом, где нельзя сломать украинский дух и национальную гордость.

Ситуация в Бахмуте

Недавно солдат-гранатометчик 5-го отдельного штурмового полка ВСУ Юрий Сиротюк рассказал, что боевые действия вокруг Бахмута продолжаются непрерывно. Захватчики круглосуточно атакуют, используя "Грады", танки, артиллерию и мины. Он отметил, что за последнюю неделю российские оккупанты еще больше активизировались и пытаются прорвать украинскую оборону.

"Крайняя неделя – это такое просто нашествие, когда противник волна за волной, работает артиллерия, работают вражеские РСЗО, выезжают вражеские танки, пытаются атаковать наши наблюдательные пункты, прорвать оборону и окружить Бахмут с юга и севера. Сейчас мы фронт держим. К сожалению, такая интенсивность боев приводит к тому, что увеличиваются потери. Но потери с украинской стороны не соизмеримы с российскими потерями. Противник просто пытается живой силой и огневым валом пробить себе дорогу", - рассказал боец ВСУ.

Как отметил спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, на Бахмутском направлении россияне действуют тактикой малых групп, которые пытаются под прикрытием рельефа подойти к украинским позициям и завязать ближний бой.

Череватый добавил, что ВС РФ также используют авиацию, но доминировать в воздухе им не удается. За воздушными целями следует украинская противовоздушная оборона (и ЗРК и ПЗРК, и истребительная авиация).

Смотрите видео ТСН - штурмы участились, но Бахмут стоит

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