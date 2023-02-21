'Рогатками не повоюешь': дипломат оценил, смогут ли ВСУ в этом году переломить ход войны

Когда Украина получит дальнобойные ракеты, вся оккупированная территория нашего государства будет под огневым контролем ВСУ, подчеркнул дипломат.

Смогут ли ВСУ в этом году переломить ход войны? / 43-й ОАБ имени гетмана Тараса Трясила

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что результаты встречи с американским лидером Джо Байденом будут заметными на поле боя. В интервью Главреду дипломат, руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко рассказал, когда может завершиться война, учитывая то, как сейчас складывается ситуация.

"Думаю, такого прогноза никто делать не рискнет, потому что это слишком сложные дела. Когда немного узнаешь, как планируются такие огромные операции, понимаешь, что это даже не восемь или десять ходов, которые делают международные гроссмейстеры, передвигая фигуры на шахматной доске. Все значительно сложнее. Поэтому, боюсь, сегодня никто не скажет, когда эта война закончится", - отметил Огрызко.

В то же время он подчеркнул, что в случае получения Украиной всего необходимого вооружения, в частности, дальнобойных ракет, вся оккупированная территория нашего государства будет под огневым контролем ВСУ.

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"Если мы получим все то, что нам нужно (я бы здесь говорил не столько о самолетах, о которых сейчас все начали активно кричать, сколько о ракетах с дальностью поражения до 300 км, которые нам чрезвычайно важно получить в перспективе одного-трех месяцев), вся оккупированная территория Украины окажется под огневым контролем ВСУ. А это значит, что все цепочки поставок, без чего враг не сможет вести никакие наступательные операции и обороняться (рогатками не повоюешь), были бы под нашим контролем", - сказал дипломат.

По его словам, если события будут развиваться таким образом, то на фронте произойдет перелом в войне.

"Срок окончания этой фазы войны, а именно изгнание орды с украинской территории, приблизился бы кратно. Если эта тема приобретет свое продолжение, это будет способствовать окончательному перелому хода войны в пользу Украины", - добавил Огрызко.

Кто такой Владимир Огрызко Владимир Огрызко – украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 до марта 2009, чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996), пишет Википедия.

Война России против Украины

Недавно российский оппозиционер и публицист из США Андрей Пионтковский заявил, что РФ готовится к капитуляции и отводу войск из Украины. Российский диктатор Владимир Путин высидит на своем президентском кресле еще 2-3 месяца. Публицист заметил, что Путин и пропагандисты изменили свою риторику о войне. Теперь они не отрицают возможного отхода.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что российский диктатор Владимир Путин может пойти на крайние меры, чтобы добиться паузы в войне, которая ему сейчас очень нужна. Ради этого глава Кремля может созвать Совет Безопасности Организации Объединенных Наций и на нем выступить с требованием объявить в войне перемирие и начать мирные переговоры.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов убежден, что в 2023-й станет годом наступления ВСУ. По мнению чиновника, о таком сценарии свидетельствует усиление военной помощи со стороны Запада в виде предоставления БМП Bradley, Marder, бронетранспортеров Bastion, бронемашин AMX-10 RC и ЗРК Patriot.

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