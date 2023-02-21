УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Рогатками не повоюешь": дипломат оценил, смогут ли ВСУ в этом году переломить ход войны

21 февраля 2023, 18:13
Когда Украина получит дальнобойные ракеты, вся оккупированная территория нашего государства будет под огневым контролем ВСУ, подчеркнул дипломат.
'Рогатками не повоюешь': дипломат оценил, смогут ли ВСУ в этом году переломить ход войны
Смогут ли ВСУ в этом году переломить ход войны? / 43-й ОАБ имени гетмана Тараса Трясила

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что результаты встречи с американским лидером Джо Байденом будут заметными на поле боя. В интервью Главреду дипломат, руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко рассказал, когда может завершиться война, учитывая то, как сейчас складывается ситуация.

"Думаю, такого прогноза никто делать не рискнет, потому что это слишком сложные дела. Когда немного узнаешь, как планируются такие огромные операции, понимаешь, что это даже не восемь или десять ходов, которые делают международные гроссмейстеры, передвигая фигуры на шахматной доске. Все значительно сложнее. Поэтому, боюсь, сегодня никто не скажет, когда эта война закончится", - отметил Огрызко.

В то же время он подчеркнул, что в случае получения Украиной всего необходимого вооружения, в частности, дальнобойных ракет, вся оккупированная территория нашего государства будет под огневым контролем ВСУ.

видео дня

"Если мы получим все то, что нам нужно (я бы здесь говорил не столько о самолетах, о которых сейчас все начали активно кричать, сколько о ракетах с дальностью поражения до 300 км, которые нам чрезвычайно важно получить в перспективе одного-трех месяцев), вся оккупированная территория Украины окажется под огневым контролем ВСУ. А это значит, что все цепочки поставок, без чего враг не сможет вести никакие наступательные операции и обороняться (рогатками не повоюешь), были бы под нашим контролем", - сказал дипломат.

По его словам, если события будут развиваться таким образом, то на фронте произойдет перелом в войне.

"Срок окончания этой фазы войны, а именно изгнание орды с украинской территории, приблизился бы кратно. Если эта тема приобретет свое продолжение, это будет способствовать окончательному перелому хода войны в пользу Украины", - добавил Огрызко.

Кто такой Владимир Огрызко

Владимир Огрызко – украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 до марта 2009, чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996), пишет Википедия.

Война России против Украины

Недавно российский оппозиционер и публицист из США Андрей Пионтковский заявил, что РФ готовится к капитуляции и отводу войск из Украины. Российский диктатор Владимир Путин высидит на своем президентском кресле еще 2-3 месяца. Публицист заметил, что Путин и пропагандисты изменили свою риторику о войне. Теперь они не отрицают возможного отхода.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что российский диктатор Владимир Путин может пойти на крайние меры, чтобы добиться паузы в войне, которая ему сейчас очень нужна. Ради этого глава Кремля может созвать Совет Безопасности Организации Объединенных Наций и на нем выступить с требованием объявить в войне перемирие и начать мирные переговоры.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов убежден, что в 2023-й станет годом наступления ВСУ. По мнению чиновника, о таком сценарии свидетельствует усиление военной помощи со стороны Запада в виде предоставления БМП Bradley, Marder, бронетранспортеров Bastion, бронемашин AMX-10 RC и ЗРК Patriot.

Смотрите видео ТСН – какая точка будет финальной на войне – Крым или Донбасс?

Больше новостей о войне в Украине:

война в Украине Владимир Огрызко война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

18:13

"Рогатками не повоюешь": дипломат оценил, смогут ли ВСУ в этом году переломить ход войны

17:48

"Эти олухи поверили в собственную богоизбранность": в РФ запутались в своих целях в Украине – ТукаВидео

17:34

Как приготовить вкуснейшие сырники: секреты, которые сделают блюдо незабываемымВидео

17:16

Как определить свои личные границы и научиться никогда не давать себя в обиду

17:04

В ВСУ четко ответили, ждать ли 24 февраля массированного налета российских самолетов на КиевВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

16:55

Как приготовить гору вкуснейших котлет за копейки: секретные ингредиенты, которые можно добавить в фаршВидео

16:50

Медведев и другие чиновники уснули во время речи ПутинаВидео

16:50

Над потугами Путина тихо ржали даже в Россиимнение

16:44

Когда и на каком направлении ВСУ могут пойти в наступление: генерал Романенко сделал прогнозВидео

Реклама
16:41

Как правильно варить вареники и чтобы они не разваливались: нехитрый и надежный способВидео

16:26

Что будет, если неделю не мыть голову: эти последствия никогда не забудутсяВидео

16:20

Байден дал пощечину Путину, а потому диктатор в панике переписывал свои бумажки для речи - ОгрызкоВидео

16:19

"Второй сын помог разобраться в проблемах": Вера Кекелия рассказала, как спасла брак во время войныВидео

16:18

В Украину ворвется невероятное потепление: когда ждать +17Видео

16:01

Дипломат спрогнозировал, о чем в контексте войны Байден скажет в ВаршавеВидео

15:57

"Путин готовится к новым наступлениям": Столтенберг раскрыл планы диктатораВидео

15:40

Что нельзя делать в зеркальный день, чтобы не навлечь беду: 23 февраля 2023 года

15:36

Что делать если все прилипает к сковороде: наболевшая проблема всех хозяек

15:26

"Путин сам сделал этот выбор": в США назвали абсурдной речь главы Кремля 21 февраляВидео

15:18

"Подготовка ведется": Тука рассказал о возможном наступлении врага на КиевВидео

Реклама
15:13

Пригожин вызверился на Герасимова и Шойгу: "Люди гибнут пачками, а они хихикают"

15:01

РФ накрыла Херсон и Очаков огнем из РСЗО: много погибших и раненых

15:00

Отец-молодец: у Джуда Лоу родился седьмой ребенокВидео

14:56

Умопомрачительный ленивый Медовик на сковороде: настоящее восхищение всего за 30 минут - рецептВидео

14:54

Бывшая невеста Владимира Кличко поделилась трагедией - ушел из жизни близкий член семьи

14:39

"Этот год он не переживет": Байден передал Путину два "сигнала" из КиеваВидео

14:27

Путин разразился истерикой из-за дальнобойного оружия Украине и грозится "расширением войны"Видео

14:26

Путин пил антидепрессанты из-за визита Байдена в Киев - СМИВидео

14:07

Почему 22 февраля нельзя трогать и чесать уши: приметы и главные запретыВидео

14:04

Своим визитом в Киев Байден дал четкий сигнал России и Китаю - дипломатВидео

13:50

Как быстро успокоиться и не нервничать: действенные способы на все случаи жизни

13:50

Итальянская небожительница: Моника Беллуччи заголила ножки в чулках на обложке крутого глянца

13:47

Война продлится 2-3 года и будет кровавой, нет предпосылок для ее окончания в 2023-м – ТукаВидео

13:40

"Таежный тупик": у Зеленского иронически потроллили послание Путина

13:14

Россия приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях

13:11

Микробов больше, чем на унитазе: чем протирать телефон, чтобы не угробить его

13:09

Огрызко: Путина ждет катастрофа, даже если Россия заберет войска из УкраиныЭксклюзив

12:53

Цифровизация сферы строительства в законе №5655 - элемент антикоррупционной стратегии, - глава НАПК Новиков

12:53

США планируют ускорить передачу Abrams Украине: в Госдепе раскрыли план

12:28

У Путина есть козырь, но даже он не переломит ход войны в пользу РФ - экспертВидео

Реклама
12:20

Названы идеальные жены по знаку зодиака: они главные героини мужских грезВидео

12:02

Гороскоп на завтра 22 февраля 2023: Рыбам – новые встречи, Близнецам – события

11:55

Пережившая оккупацию звезда Dizel Show устроилась на работу к россиянам

11:36

Рэпера-путиниста Басту обвинили в изнасиловании поклонницыВидео

11:14

Долгая война против Украины и угроза ядерными испытаниями: что наляпал Путин в своем посланииВидео

10:57

РФ планирует взять под контроль Беларусь к 2030 году: в Сеть слили план Кремля

10:56

Почему кошки боятся воды и не любят купаться

10:50

Георгий Тука: Война по оптимистическому сценарию продлится еще год, по пессимистическому – четыреЭксклюзив

10:43

Угроза удара войск РФ в Харьковской и Сумской областях: генерал оценил вероятность атакиВидео

10:41

"Думайте, что вы пишете": Леся Никитюк жестко ответила фолловерам, разругавшим ее вояж в ХарьковВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Переговоры Украина РоссияКогда закончится война
Мода и красота
Красивый маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять