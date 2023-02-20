'Следующие дни будут решающими для всего мира': Бербок заявила об ужасных последствиях войны в Украине

Бербок подчеркнула, что на днях в Нью-Йорке весь мир будет апеллировать к Путину с призывом прекратить войну и вывести войска.

Бербок заявила об ужасных последствиях войны в Украине / Фото УНИАН

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что война России против Украины имеет ужасные последствия. Она подчеркнула, что следующие дни станут решающими для всего мира.

"Следующие дни будут решающими не только с учетом Украины, но решающими для мира во всем мире", - заявила Бербок на пресс-конференции с филиппинским коллегой Энрике Манало.

По ее словам, следующая неделя в Нью-Йорке "суммирует весь прошлый год", поскольку мир сплоченно осудил агрессивную войну России, как это было продемонстрировано в голосовании за резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН в марте прошлого года. Глава МИД Германии считает, что это очень важный момент для всего мира.

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В то же время министр иностранных дел ФРГ отметила, что есть государства, которые не осуждают войну в Украине, однако это не потому, что они не поддерживают принципы Хартии ООН, а потому, что они зависят от России и не желают нарушать эти связи.

"Эта война имеет ужасные последствия для всего мира. Поэтому именно в эти дни в Нью-Йорке весь мир будет апеллировать к президенту Путину с призывом прекратить войну и вывести войска, а также позаботиться о восстановлении мира", - подчеркнула дипломат.

Напомним, недавно министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что мир жил бы гораздо лучше, если бы в нем не было российского диктатора Владимира Путина. Немецкий министр сказал, что Украина обязательно должна одержать победу в войне. Он также отметил, что его не пугает возможная ядерная угроза со стороны России.

"Меня это не очень пугает. Одно - то, что происходит внутри, а другое - то, что происходит в пропаганде. В конце концов, никто из нас не знает, что делает Путин, но это не должно мешать нам оказывать разумную поддержку совместно с нашими союзниками", - подчеркнул он.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что условием для начала переговоров с Кремлем является вывод российских войск из Украины. При этом никакие договоренности не могут быть достигнуты без участия украинцев.

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