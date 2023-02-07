"Мир без Путина был бы лучше": в Германии опустили президента РФ и сделали предупреждение

По его словам, сейчас никто не знает, что делает Путин, но это не должно мешать Германии вместе с ее союзниками оказывать разумную поддержку Украине.

Германия / pixabay

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что мир жил бы гораздо лучше, если бы в нем не было российского диктатора Владимира Путина.

Немецкий министр сказал, что Украина обязательно должна победить в войне, пишет BILD.

Журналисты задали вопрос министру, был ли мир лучше без Путина – Писториус ответил что да.

"Мне это кажется, это можно сказать без колебаний и компромиссов, да", - сказал Писториус.

Он также отметил, что его не пугает возможная ядерная угроза со стороны России.

"Меня это не слишком пугает. Одно - то, что происходит внутри, а другое - то, что происходит в пропаганде. В конце концов, никто из нас не знает, что делает Путин, но это не должно мешать нам оказывать разумную поддержку совместно с нашими союзниками", - подчеркнул он.

Танки Leopard 1 и Leopard 2

Напомним, правительство Германии одобрило предоставление Украине 178 боевых современных танков Leopard 1. Первая партия такой военной помощи должна прибыть в нашу страну летом этого года, другая часть – в 2024 году.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц во время заседания немецкого правительства 25 января официально заявил, что Берлин направит Украине 14 танков Leopard 2. Также Германия разрешит другим странам реэкспорт танков Украине.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о количество танков, которые западные партнеры вскоре намерены передать Украине. По его словам, в первой волне помощи от союзников Украина должна получить 120-140 современных западных танков. По его словам, на сегодня танковая коалиция насчитывает уже 12 участников.

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