От Leopard до Abrams: Кулеба назвал число танков в первой волне помощи Украине

На сегодня танковая коалиция насчитывает уже 12 участников, подчеркнул глава МИД Украины.

Дмитрий Кулеба прокомментировал предоставление Украине западных танков / Коллаж фото УНИАН, Википедия

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о количестве танков, которые западные партнеры вскоре намерены передать Украине.

По его словам, в первой волне помощи от союзников Украина должна получить 120-140 современных западных танков. Об этом глава МИД заявил в ходе брифинга.

По его словам, на сегодня танковая коалиция насчитывает уже 12 участников. Вместе с тем глава украинского внешнеполитического ведомства обратил внимание на то, что некоторые западные партнеры еще должны принять формальные решения в соответствии со своими внутренними процедурами.

Он отметил: "Могу лишь отметить, что в первой волне взносов Вооруженные силы Украины получат от 120 до 140 единиц современных танков западных моделей. Это Leopard 2, Challenger 2, M1 Abrams. И очень рассчитываем на Leclerc".

Украина продолжает работать как над расширением состава танковой коалиции, так и над увеличением помощи уже заявленными участниками, добавил Кулеба.

Западная помощь Украине

Ранее в СМИ сообщали, что Олаф Шольц после нескольких месяцев колебаний принял решение о передаче танков Leopard Украине. Отмечалось, что Германия отправит Киеву как минимум одну роту танков Leopard 2A6. (Танковая рота обычно состоит из 10 танков, но согласно стандартам НАТО она включает в себя 14 танков).

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что боевые танки, которые предоставят Украине страны Запада, помогут ВСУ вести механизированные боевые действия, что даст возможность нанести поражение оккупантам и освободить украинскую территорию. По словам Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, Украине необходимо 300 основных боевых танков, чтобы осуществить контрнаступление.

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