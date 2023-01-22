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Правительство Германии не будет препятствовать поставкам Польшей танков Leopard Украине - Бербок

22 января 2023, 23:40
Несколько стран хотят передать украинской армии танки немецкого производства Leopard, но они не могут быть отправлены без согласия Германии.
Правительство Германии не будет препятствовать поставкам Польшей танков Leopard Украине - Бербок
Германия не будет возражать, если Польша передаст танки Leopard Украине / Фото УНИАН

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что правительство ФРГ не будет возражать, если Польша передаст Украине танки Leopard 2. Об этом Бербок заявила в эфире французского телеканала LCI.

Так, на вопрос, что произойдет, если Польша отправит танки Leopard 2 без разрешения Германии, Бербок ответила: "Этот вопрос еще не ставился, но если оно будет задан, мы не будем стоять на пути".

При этом интервьюер уточнил: "Если поляки пришлют танки (Украине, - ред.), вы не будете возражать?".

На что глава МИД Германии четко ответила:"Вы меня правильно услышали".

Заметим, что несколько стран хотят передать украинской армии танки немецкого производства Leopard, но они не могут быть отправлены без согласия Германии.

Танк Leopard 2 - в чем его особенность

Танк Leopard 2 – один из самых удачных проектов в послевоенной истории танкостроения. Его главное оружие – гладкоствольное орудие Rheinmetall Rh-120. Оно используется также в американских танках M1 Abrams, японских Type 90 и южнокорейских K1A1.

В отличие от советских танков у "Леопарда" ручная зарядка пушки, в составе экипажа есть заряжающий.

Снаряды танка хранятся в специальной нише в башне, отделенной от боевого отделения стальными дверцами. В случае детонации боекомплекта взрывная волна выходит наружу через вышибные панели и не наносит ущерб экипажу.

Считается, что немецкий танк способен удержать 125 мм подкалиберный боеприпас советских танков на расстоянии 1,5 км. А его пушка пробивает до 560 мм танковой брони на расстоянии в два километра. Для сравнения, российский Т-72Б3 имеет лобовую броню на уровне 530 мм.

Leopard 2 способен вести эффективный огонь на дальности до 5 км при движении по бездорожью. Машина может развивать скорость до 68 км/ч. Для полного разворота на одном месте Leopard 2A4 требуется всего 10 секунд.

Танки Leopard для Украины

Недавно стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц готов передать Украине боевые танки Leopard 2 лишь после того, как Вашингтон примет решение о поставках ВСУ боевых танков M1 Abrams.

В Белом доме ответили канцлеру Германии Олафу Шольцу о поставках танков в Украину. У Байдена считают, что каждая страна должна принимать собственное суверенное решение о предоставлении военной помощи Украине.

Президент Владимир Зеленский заявил, что в вопросе поставки танков для Украины не должно быть колебаний. Таким образом украинский лидер намекнул на Германию, которая до сих пор не приняла решение о передаче или реэкспорте танков в рамках военной помощи нашей стране. По словам президента, есть конкретные вещи, от которых зависит устойчивость Украины на поле боя.

Позже польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что если Берлин не решится на одобрение поставок Leopard Украине, Варшава передаст их сама.

На американской авиабазе "Рамштайн" в Германии 20 января состоялось восьмое заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины. На встрече в Рамштайне не было принято консолидированного решения о поставках танков для ВСУ. Как заявил министр обороны Германии Борис Писториус, есть аргументы "за" поставки и аргументы "против", которые выдвигаются разными странами.

Больше новостей о военной помощи Украине:

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