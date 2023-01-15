'РФ нужно привлечь к ответственности': после теракта в Днепре Бербок едет в Гаагу

МИД Германии подчеркнул, что россияне должны быть привлечены к ответственности за ракетный террор в Днепре.

Бербок поедет в Гаагу, чтобы обсудить преступления России / Фото УНИАН

Глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок отправляется в Гаагу, чтобы обсудить преступления российской оккупационной армии в Украине.

Как сообщает МИД Германии в Twitter, ответственные за ракетный террор в Днепре, в результате которого погибли десятки людей, должны быть привлечены к ответственности.

В ведомстве также отметили, что ФРГ "твердо стоит на стороне Украины и поддерживает ее военной, экономической и гуманитарной помощью, а также политически".

"Виновные за совершенные преступления должно быть привлечены к ответственности – от российских солдат, которые насиловали, грабили и обстреливали ракетами дома в Днепре, до руководства, что отдает приказы об этих преступлениях. Это одна из причин, почему Анналена Бербок завтра едет в Гаагу", - говорится в сообщении.

Ракетный удар РФ по Днепру

В субботу, 14 января, во время масштабной тревоги российские военные попали в многоквартирный дом в Днепре . В настоящее время под завалами находятся гражданские.

В результате попадания российской ракеты по многоквартирному дому более 1000 жителей остались без жилья, сказал заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. По его словам, дом, в который попала российская ракета, состоял из 16 подъездов, а всего в нем проживало около 1700 жителей.

Журналист Главреда побывал на месте российской атаки в Днепре. Там продолжают работать спасатели. Каждый час там проводят "минуту тишины", чтобы послушать, доносятся ли звуки из-под завалов. Сейчас известно о 30-х погибших вследствие вражеского удара.

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