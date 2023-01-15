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Потеряла на войне любимого, родители под завалами: в Днепре девушка чудом выжила после удара РФ

15 января 2023, 11:22
Девушка рассказала, что в результате взрыва ее накрыло дверью, но она почти цела, несмотря на рану на голове и ободранные ноги.
Днепр
Девушка чудом выжила на развалинах дома в Днепре / Громадське

Стали известны подробности о девушке в Днепре, которую спасатели сняли с развалин многоэтажки, разрушенной в результате взрыва крылатой ракеты российских оккупантов.

Отметим, что в Сети были опубликованы ее фотографии, где она оказалась блокированная на обломках разрушенной квартиры. Об этом девушка написала в Instagram под ником Just_strange_cherry.

"Меня накрыло дверью в постели, часть кухни в комнате, ванной, кухни, коридора и кладовки нет, там пропасть и я вижу остальную часть подъезда, чужого подъезда. Он сохранил, я почти цела, несмотря на рану на голове и голые ободранные ноги", - рассказала она.

Пострадавшая сообщила, что в сентябре потеряла на войне любимого, а родителей до сих пор ищут под завалами дома.

"У меня нет слов, у меня нет эмоций, я ничего не чувствую, кроме большой пустоты внутри. Вспоминаю дурацкие шутки отца сегодня, как с мамой сегодня фоткали щенков. Ели мамин удон. Я стала популярной, хоть и не хотела этого, почти каждый паблик меня публикует. А я хочу к родителям. Мне больно", - написала девушка.

Потеряла на войне любимого, родители под завалами: в Днепре девушка чудом выжила после удара РФ
/ Скриншот

Ракетный удар РФ

Напомним, 14 января после объявления масштабной воздушной тревоги во многих областях Украины прозвучали взрывы.

Ранее сообщалось о том, что РФ осуществила ракетную атаку на Киев утром в субботу, 14 января.

В Офисе президента Украины рассказали, что были атакованы объекты критической инфраструктуры.

Мэр города Виталий Кличко сообщил, что взрывы произошли в Днепровском районе Киева. Он отметил, что на место попадания ракеты направляются все службы и призвал всех оставаться в укрытиях.

В Днепре число жертв российской ракетной атаки увеличилось - уже известно о более чем 20 погибших.

В настоящее время продолжаются поиски пропавших без вести – это, по меньшей мере, 37 человек.

Ракета РФ уничтожила 72 квартиры мирных жителей Днепра. 164 квартиры повреждены.

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