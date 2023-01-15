"Боль и слезы": российская ракета в Днепре убила двух подруг и оставила маленьких детей сиротами

Лучшие подруги Ирина и Ольга проходили мимо дома, в который попала российская ракета.

Российская ракета убила двух подруг в Днепре / Коллаж фото Главред, соцсети

Российская ракетами убила двух молодых подруг в Днепре. В момент, когда ракета Х-22 попала в многоэтажный дом, Ирина и Ольга просто проходили мимо. Об этом сообщили в Координационном штабе волонтеров Днепра.

Ольга Усова была высокопрофессиональным стоматологом. Она не могла стоять в стороне от проблем других людей, поэтому без колебаний стала волонтером.

Украинский военный Андрей Биляк, который оказался другом Ольги, сообщил, что у женщины остался маленький сын. Мальчик остался с отцом.

"Не могу в это поверить ... боль и слезы. Днепр. Волонтер, высокопрофессиональный стоматолог Ольга Усова, которая была моим врачом после нашей ротации, - уже на небе ... Остался сиротой маленький сынишка с папой", - написал Беляк.

Ольга Усова погибла в Днепре / соцсети

У ее уже покойной подруги Ирины Саламатенко тоже остался маленький сынок. Теперь у него есть только папа.

Ирина Саламатенко погибла в Днепре / соцсети

Ракетный удар РФ по Днепру

В субботу, 14 января, во время масштабной тревоги российские военные попали в многоквартирный дом в Днепре . В настоящее время под завалами находятся гражданские.

По состоянию на 17:30 15 января количество погибших в Днепре выросло до 29 человек, среди них один ребенок, сообщили в ГосЧС. Спасатели продолжают разбирать завалы, пропавшими считаются еще 43 человека. Также известно о том, что из-под завалов удалось спасти 39 человек. В результате прилета российской ракеты пострадали по меньшей мере 73 человека.

В результате попадания российской ракеты по многоквартирному дому более 1000 жителей остались без жилья, сказал заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. По его словам, дом, в который попала российская ракета, состоял из 16 подъездов, а всего в нем проживало около 1700 жителей.

Журналист Главреда побывал на месте российской атаки в Днепре. Там продолжают работать спасатели. Каждый час там проводят "минуту тишины", чтобы послушать, доносятся ли звуки из-под завалов.

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