Ракетный удар по Днепру: 12 погибших и 64 раненых - новые детали

Под завалами до сих пор остаются живые люди. Они пытаются позвонить родным или написать сообщение.

В Днепре погибли по меньшей мере 12 человек / t.me/tymoshenko_kyrylo/3428

Российские оккупанты ударили ракетой по огромному многоэтажному жилому дому. По состоянию на 23:03 погибло уже 12 человек. Об этом заявил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Известно, что в результате теракта погибла 15-летняя девочка.

По данным Резниченко пострадали 64 человека, из них 59 - госпитализированы. В других несерьезные повреждения, им оказали медицинскую помощь, госпитализация была не нужна.

"Российская ракета принесла горе в десятки днепровских семей. Время расплаты придет", - написал Резниченко.

Разбор завала до сих пор продолжается. Под завалами остаются живые люди. Они пытаются докричаться. Есть такие, кому удается отправить сообщение или дозвониться до родных. Спасатели время от времени устраивают тишину, чтобы услышать, откуда именно раздаются голоса.

Ракетная атака на Украину 14 декабря

РФ осуществила ракетную атаку на Киев утром в субботу, 14 января. В Офисе президента Украины рассказали, что были атакованы объекты критической инфраструктуры.

Мэр города Виталий Кличко сообщил, что взрывы произошли в Днепровском районе Киева. Он отметил, что на место попадания ракеты направляются все службы и призвал всех оставаться в укрытиях. В Голосеевском районе столицы обломки ракеты упали на нежилую территорию. Пострадавших нет.

В КМВА подтвердили, что есть попадание в объект инфраструктуры. На месте уже работают все необходимые службы.

Как пишет заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, гражданские сигнализируют спасателям фонарями, мобильными телефонами и светлой тканью.

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