"Она упала на подъезд": ракету, которая ударила по дому в Днепре, сбило ПВО - Арестович

Российская ракета взорвалась сразу после того, как упала на подъезд жилого дома.

Российскую ракету, которая упала в Днепре, сбило ПВО / t.me/tymoshenko_kyrylo/3428

Российскую ракету Х-22, которая ударила по жилому дому в Днепре, сбили украинские силы противовоздушной обороны. Об этом в разговоре с Марком Фейгиным рассказал советник Офиса президента Алексей Арестович.

По его данным, ракета упала на подъезд дома и взорвалась сразу после этого.

"Возможности в Днепре сбить эту ракету не было? - Её сбили, она упала на подъезд. Она взорвала, когда упала. Там проблема с едким дымом. Это верный признак Х-22, потому что она заправляется крайне токсичным топливом. Можно предположить, что токсичное топливо стало дополнительным элементом поражения", - сказал Арестович.

Удар по Днепру

14 января во время масштабной тревоги российские военные попали по многоквартирному дому в Днепре . В настоящее время под завалами находятся гражданские.

По состоянию на 16:20 в разрушенном подъезде жилого дома было спасено 15 гражданских. Все пострадавшие были госпитализированы. Спасательная операция продолжается. Позже стало известно о 60 пострадавших и 5 погибших.

В результате попадания российской ракеты по многоквартирному дому более 1000 жителей остались без жилья, сказал заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко во время телемарафона, дом в который попала российская ракета состоял из 16 подъездов, а всего в нем проживало около 1700 жильцов.

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