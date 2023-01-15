"Цель достигнута": в РФ цинично прокомментировал кровавый ракетный удар по Украине

В Минобороны РФ пытаются всех убедить в том, что оккупанты попали лишь в "объекты системы военного управления Украины".

В РФ рассказали о ракетном удару по Украине / Коллаж фото скриншот, Кирилл Тимошенко

Россия подтвердила, что её оккупанты устроили ракетный удар по Украине. Однако они продолжают лгать и заявили, что ракеты попали якобы лишь в "объекты из системы военного управления Украины". Об этом цинично заявило Минобороны РФ.

Кремль решил вообще ничего не упоминать о страшном теракте в Днепре, в результате которого российская ракета Х-22 уничтожила целый подъезд многоэтажного дома и сломала судьбы десятков семей.

"14 января нанесен ракетный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектами энергетики", - говорят оккупанты.

Там бесстыдно решили заявить, что "цель удара была достигнута".

Ракетный удар РФ по Днепру

В субботу, 14 января, во время масштабной тревоги российские военные попали в многоквартирный дом в Днепре . В настоящее время под завалами находятся гражданские.

По состоянию на 17:30 15 января количество погибших в Днепре выросло до 29 человек, среди них один ребенок, сообщили в ГосЧС. Спасатели продолжают разбирать завалы, пропавшими считаются еще 43 человека. Также известно о том, что из-под завалов удалось спасти 39 человек. В результате прилета российской ракеты пострадали по меньшей мере 73 человека.

В результате попадания российской ракеты по многоквартирному дому более 1000 жителей остались без жилья, сказал заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. По его словам, дом, в который попала российская ракета, состоял из 16 подъездов, а всего в нем проживало около 1700 жителей.

Журналист Главреда побывал на месте российской атаки в Днепре. Там продолжают работать спасатели. Каждый час там проводят "минуту тишины", чтобы послушать, доносятся ли звуки из-под завалов.

Другие новости: