Усиливают подразделения: РФ готовится к наступлению на Запорожье - полковник

Российские оккупанты пытаются подготовиться к контрнаступлению ВСУ. Они минируют территорию и укрепляют оборонительные рубежи.

РФ готовится к наступлению на Запорожье / Коллаж фото Минобороны РФ, @DefenceU

Российские оккупанты готовятся к наступлению в направлении Запорожья. На этом участке фронта ситуация сложная, но стабильная. Об этом рассказал руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Евгений Ерин, сообщает Эспресо.

Враг не прекращает обстрелы позиций украинских военных, а также гражданской инфраструктуры. Они пытаются усилить свои подразделения.

Оккупанты также готовятся к контрнаступлению ВСУ. Они пытаются укрепить рубежи своей обороны и делают минные заграждения.

"В целом враг готовит свои оборонительные укрепления, осуществляет инженерное оборудование позиций, создает минные заграждения. Также в последнее время отмечается определенное усиление подразделений оккупантов на Запорожском направлении в целом, что может свидетельствовать о том, что враг готовится отбивать нашу атаку, но с последующим переходом в контрнаступление", - сказал Ерин.

Ранее в Генштабе сообщили о том, что российские оккупанты могут вскоре переключиться с Донбасса на Запорожскую область и перебросить туда свои силы. РФ может попытаться захватить левобережную часть области после попыток выхода на админграницы Донецкой области.

По данным советника Офиса президента Алексея Арестовича, оккупанты проводят перегруппировку от Мелитополя до Токмака Запорожской области. Они перебрасывают туда технику и личный состав, пополняя свои силы. Там зафиксировано несколько танков.

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