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РФ планирует захватить Донбасс и "переключиться" на Запорожскую область – Генштаб ВСУ

12 января 2023, 13:05
Диктатор РФ Путин не отказался от идеи захватить всю Украину, говорят в Генштабе.
Российские военные, Алексей Громов
РФ планирует захватить Донбасс и "переключиться" на Запорожскую область/ Минобороны РФ Алексей Громов

Российские оккупанты в ближайшее время постараются захватить всю Донецкую область, а дальше могут перебросить силы на захват Запорожской области.

В Генштабе готовятся к возможному развитию событий таким образом. Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов во время брифинга в четверг, 12 января.

"Прогнозируется, что в ближайшее время противник будет пытаться выйти на административные границы Донецкой области, а в дальнейшем может активизировать свои действия по захвату левобережной части Запорожской области", – отмечает Громов.

В Генштабе также предупредили, что оккупанты и дальше могут наносить удары ракетами по объектам критической инфраструктуры на всей территории Украины.

Громов отмечает, что планы РФ увеличить численность своих вооруженных сил до 1,5 миллиона человек и сформировать не менее 20 новых дивизий могут указывать на то, что Кремль может готовиться к длительному противостоянию и усилению боевых действий. Путин не отказался от идеи захватить всю Украину, подчеркнул Громов.

Ситуация в Соледаре

Офицер первой отдельной бригады спецназначения им. Ивана Богуна Тарас Березовец рассказал, что военная элита армии РФ, которая находилась в направлении Бахмута, была переброшена под Соледар. Оккупанты штурмуют Соледар и пытаются его окружить.

В то же время США не подтверждают информацию о захвате Соледара россиянами. Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Соледар Донецкой области остается под контролем Вооруженных сил Украины. В городе продолжаются динамичные бои.

Военный эксперт Петр Черник рассказал, что оккупанты, среди которых и вагнеровцы, хотят захватить Соледар любой ценой. Главарь ЧВК "Вагнера" Пригожин лично хочет добиться этого увлечения, чтобы утереть нос министру обороны РФ и показать ему, что "Шойгу никто и звать его никак".

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