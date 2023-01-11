"Там вся элита армии РФ": офицер рассказал о том, что происходит в Соледаре

Российские оккупанты постоянно штурмуют город и пытаются его окружить.

Российские оккупанты пытаются окружить Соледар / Коллаж фото 28-я ОМБр ім. Рыцарей Зимнего Похода, 93-а ОМБр Холодный Яр

Военная элита армии РФ, находившаяся в направлении Бахмута, была переброшена под Соледар. Оккупанты пытаются окружить Соледар. Об этом заявил офицер первой отдельной бригады спецназначения им. Ивана Богуна Тарас Березовец, сообщает Радио NV.

Он добавил, что РФ значительно уменьшила давление на Бахмут, но усилила свои подразделения в Соледаре. Оккупанты перебросили значительное количество подразделений ЧВК "Вагнера" и десантно-штурмовые войска.

"Вся элита российской армии сегодня перекочевала с Бахмута на Соледар. И поэтому давление на Бахмут существенно уменьшилось, на Соледар - соответственно возросло", - сказал Березовец.

Оккупанты уже 10 дней пытаются штурмовать Соледар. Они хотят полностью отрезать ключевую трассу, которая соединяет город со Славянском.

"Вместо захода в город Соледар, они основные усилия концентрируют на его окружении с юга и севера для того, чтобы отрезать ключевую трассу, которая соединяет Соледар и Славянск", - сказал офицер.

По его данным, враг бросает для штурма малые группы по 4-15 бойцов. Однако этих оккупантов прикрывают российские минометы калибра 82 и 120 мм.

Бои за Соледар

Как сообщалось ранее, украинские военные продвигаются вперед в Донецкой области. Вблизи Бахмута ВСУ прорвали линию обороны российских оккупантов и продвинулись на 3-5 км. Захватчики пытаются захватить Соледар на Донетчине, который находится в 15 км от Бахмута.

Как свидетельствуют данные DeepState, на Бахмутском направлении в Донецкой области войска РФ продолжают сосредотачивать силы для генеральной атаки на Соледар. Отмечается, что противник пробует занять хоть какие-то позиции украинских защитников в районе н. п. Подгородное, Опытное и Клещеевка.

В британской разведке говорят, что попытки захватить Соледар объясняются планами оккупантов обойти Бахмут с севера, окружить его и разрушить украинские пути сообщения. Разведчики отмечают, что РФ вряд ли сможет сразу окружить Бахмут, ведь украинские силы сохраняют стабильную глубокую оборону и контролируют пути снабжения.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении заявил, что Соледар держится – туда будут переброшены дополнительные силы. Президент подчеркнул, что благодаря устойчивости Вооруженных сил в Соледаре, мы выиграли для Украины дополнительное время и силы.

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