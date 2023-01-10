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Мощный "хлопок" в Макеевке: в ликвидации оккупантов РФ может обвинить самих же погибших россиян

10 января 2023, 21:53
В РФ проводят расследование сразу по трем направлениям.
Макеевка, взрыв
РФ может обвинить погибших оккупантов в ликвидации россиян в Макеевке / Коллаж фото УНИАН, Telegram

Украинские военные уничтожили российских оккупантов в Макеевке. Российское военное руководство может признать виновными в ликвидации оккупантов уже "двухсотых" солдат. Об этом сообщает "Досье Шпиона".

Известно, что в РФ до сих пор не нашли виновных в "прилете".

"Поскольку на десятый день виновные так и не наказаны, становится очевидным, что все комиссии, которые занимаются расследованием, признают виновными тех же погибших военнослужащих (версия с мобильными телефонами, озвученная ранее, все еще актуальна)", – говорится в сообщении.

В РФ проводят расследование сразу по трем направлениям:

  • по линии ФСБ,
  • за линией "НМ ДНР",
  • по указанию начальника Генштаба ВС РФ Герасимова.

Сообщается, что ВСУ ликвидировали заместителя командира полка подполковника Алексея Бачурина, начальника вещевой службы полка старшего лейтенанта Андрея Шеховцова. Именно их могут признать виновными в "бавовне".

Также отмечается, что оккупанты якобы знали о том, что помещение ПТУ №19 было в списке "потенциальных целей ВСУ". Интересно то, что при странных обстоятельствах выжили командир полка полковник Роман Еникеев и начальник штаба полковник Владимир Кузьмин. Выжили они, потому что сбежали тогда с места дислокации оккупантов.

Удар по базе оккупантов в Макеевке

В ночь с 31 на 1 января практически под бой курантов был нанесен удар по ПТУ в оккупированной Макеевке Донецкой области, где дислоцировались российские оккупанты. Сообщалось, якобы удар был нанесен HIMARSами.

Позже стало известно, что здание местного профессионально-технического училища №19 было полностью уничтожено. Вследствие удара погибли 400 и были ранены 300 оккупантов. В Сети сообщалось, что в Макеевском ПТУ было более одной роты оккупантов. Кроме того, туда пришли и другие захватчики отмечать Новый год.

В Министерстве обороны России только через 2 дня признались, что был нанесен удар. Однако они заявили, якобы в результате удара по зданию бывшего профтехучилища в оккупированной Макеевке, в котором находились мобилизованные солдаты российской армии, погибли только 63 военных.

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