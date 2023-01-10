Мощный "хлопок" в Макеевке: в ликвидации оккупантов РФ может обвинить самих же погибших россиян

В РФ проводят расследование сразу по трем направлениям.

РФ может обвинить погибших оккупантов в ликвидации россиян в Макеевке / Коллаж фото УНИАН, Telegram

Украинские военные уничтожили российских оккупантов в Макеевке. Российское военное руководство может признать виновными в ликвидации оккупантов уже "двухсотых" солдат. Об этом сообщает "Досье Шпиона".

Известно, что в РФ до сих пор не нашли виновных в "прилете".

"Поскольку на десятый день виновные так и не наказаны, становится очевидным, что все комиссии, которые занимаются расследованием, признают виновными тех же погибших военнослужащих (версия с мобильными телефонами, озвученная ранее, все еще актуальна)", – говорится в сообщении.

В РФ проводят расследование сразу по трем направлениям:

по линии ФСБ,

за линией "НМ ДНР",

по указанию начальника Генштаба ВС РФ Герасимова.

Сообщается, что ВСУ ликвидировали заместителя командира полка подполковника Алексея Бачурина, начальника вещевой службы полка старшего лейтенанта Андрея Шеховцова. Именно их могут признать виновными в "бавовне".

Также отмечается, что оккупанты якобы знали о том, что помещение ПТУ №19 было в списке "потенциальных целей ВСУ". Интересно то, что при странных обстоятельствах выжили командир полка полковник Роман Еникеев и начальник штаба полковник Владимир Кузьмин. Выжили они, потому что сбежали тогда с места дислокации оккупантов.

Удар по базе оккупантов в Макеевке

В ночь с 31 на 1 января практически под бой курантов был нанесен удар по ПТУ в оккупированной Макеевке Донецкой области, где дислоцировались российские оккупанты. Сообщалось, якобы удар был нанесен HIMARSами.

Позже стало известно, что здание местного профессионально-технического училища №19 было полностью уничтожено. Вследствие удара погибли 400 и были ранены 300 оккупантов. В Сети сообщалось, что в Макеевском ПТУ было более одной роты оккупантов. Кроме того, туда пришли и другие захватчики отмечать Новый год.

В Министерстве обороны России только через 2 дня признались, что был нанесен удар. Однако они заявили, якобы в результате удара по зданию бывшего профтехучилища в оккупированной Макеевке, в котором находились мобилизованные солдаты российской армии, погибли только 63 военных.

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