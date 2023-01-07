"Увидим дальнейшую эскалацию": Турция жестко обвинила РФ в затягивании войну в Украине

Война в Украине затягивается и в этом виновата исключительно Россия. Постоянные обстрелы усложняют возможные переговоры. Об этом заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын, сообщает CNN Turk.
Турция также призывает Украину и РФ к взаимному прекращению огня. Калын также заявил, что Турция пока не видит победы Украины.
"Это свидетельствует о том, что война на сегодня имеет тенденцию к тому, чтобы зайти в тупик, и, как мы видим, ни одна из сторон не в состоянии одержать решающую победу на поле боя. Но мы продолжим работать над прекращением огня на поле боя, особенно вокруг Запорожской атомной электростанции. Атомная электростанция - это самая большая угроза безопасности для всех", - сказал Калын.
Турция пытается убедить стороны в необходимости сесть за стол переговоров.
"Сейчас ни одна из сторон не готова сложить оружие и сесть за стол переговоров. И мы обеспокоены тем, что увидим дальнейшую эскалацию конфликта в Украине в течение следующих нескольких месяцев", - добавил Калын.
Переговоры между Россией и Украиной
Напомним, ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал заявление пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, в которой представитель Кремля открыто шантажировал Украину продолжением ракетных ударов по гражданским объектам. Призвать к миру, направляя ракеты на мирные города – высшая степень расстройства личности, отметил Подоляк.
Также Подоляк ранее отмечал, что российские оккупанты обстреливают мирные города Украины и бьют по объектам критической инфраструктуры. Они уже открыто начали говорить о том, что действительно просто издеваются над украинцами, чтобы таким образом посадить Украину за стол переговоров. Советник председателя ОП подчеркнул, что Украина призывает мировых партнеров не задумываться о том, нужны ли переговоры с РФ.
А Сергей Лавров позже совершил очередной словесный кульбит и заявил – мол, якобы Москва никогда не выходила на официальный Киев с предложением о мирных переговорах, но при этом якобы всегда готова выслушать другую сторону.
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