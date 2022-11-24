РФ требует выполнения желаний: в ОП жестко отреагировали на открытый шантаж со стороны Кремля

Подоляк отреагировал на открытый шантаж Пескова / Коллаж фото Офис президента Украины, Reuters

Российские оккупанты обстреливают мирные города Украины и бьют по объектам критической инфраструктуры. Они уже открыто начали говорить о том, что действительно просто издеваются над украинцами, чтобы таким образом усадить Украину за стол переговоров.

Украина призывает мировых партнеров не задумываться о том, нужны ли переговоры с РФ. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Россия уже официально заявляет: "Мы убиваем гражданских, атакуем всю энергетику, чтобы Украина выполнила наши захватнические требования". Мир продолжает смотреть на замерзающую, но воюющую за свою свободу страну, и размышляет над тем, а нужно ли называть террориста террористом… ", - написал Подоляк.

Подоляк отреагировал на открытый шантаж Пескова / скриншот

Напомним, пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков цинично попытался снять с РФ ответственность за ракетные удары по Украине. Он заявил, что во всем виновата украинская власть, так как именно она якобы не хочет садиться за стол переговоров с РФ и выполнять требования Кремля.

"Руководство Украины имеет все возможности, чтобы вывести ситуацию в нормальное русло, имеет все возможности урегулировать ситуацию, выполнить требования Российской Федерации и остановить таким образом все возможные страдания мирного населения", - цинично сказал Песков.

Переговоры между Украиной и РФ

Президент Владимир Зеленский 15 ноября во время своего выступления на саммите G20 заявил, что Украина не пойдет на подписание с РФ условного "Минска-3". Гарант также подчеркнул, что война может закончиться, если территориальная целостность украинского государства восстановится в рамках международно признанных границ на 1991 год.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 17 ноября заявил, что ракетные удары, которые наносятся по объектам инфраструктуры Украины, это последствия действий киевской власти, которая отказывается от переговоров.

"Нежелание украинской стороны решать проблему, выходить на переговоры, более того, действия украинской стороны по отказу от согласованных пониманий текста и так далее. Вот это все последствия, и об этом тоже нужно говорить", - заявил кремлевский чиновник.

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что признание пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова в уничтожении инфраструктуры Украины для склонения Банковой к переговорам свидетельствует о том, что РФ действует как государство-террорист.

"Дмитрий Песков признался, что Россия уничтожает украинскую критическую инфраструктуру, чтобы склонить Украину к переговорам. Так же ведут себя террористы ИГИЛ: убивают невинных людей, чтобы выполнили их требования", - сказал Николенко.

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