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"Выполните требования - остановятся все возможные страдания": РФ открыто шантажирует Украину

24 ноября 2022, 14:52

Россия терроризирует Украину, чтобы попытаться усадить власть за стол переговоров.

Дмитрий Песков, ракета
Россия открыто шантажирует Украину / Коллаж фото Reuters, УНИАН

В России цинично обвиняют украинскую власть в том, что украинцы вынуждены сидеть без света, воды и тепла. Таким образом Кремль хочет снять с себя ответственность за ракетные удары, которые оккупанты нанесли по территории Украины.

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков открыто заявил, что таким террором РФ склоняет Украину к переговорам. Об этом сообщает российское пропагандистское издание РИА Новости.

Россия хочет, чтобы Украина "выполнила требования РФ" и тогда Кремль обещает якобы "прекратить страдания мирного населения".

"Руководство Украины имеет все возможности, чтобы вывести ситуацию в нормальное русло, имеет все возможности урегулировать ситуацию, выполнить требования Российской Федерации и остановить таким образом все возможные страдания мирного населения", - цинично сказал Песков.

Переговоры между Украиной и РФ

Президент Владимир Зеленский 15 ноября во время своего выступления на саммите G20 заявил, что Украина не пойдет на подписание с РФ условного "Минска-3". Гарант также подчеркнул, что война может закончиться, если территориальная целостность украинского государства восстановится в рамках международно признанных границ на 1991 год.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 17 ноября заявил, что ракетные удары, которые наносятся по объектам инфраструктуры Украины, это последствия действий киевской власти, которая отказывается от переговоров.

"Нежелание украинской стороны решать проблему, выходить на переговоры, более того, действия украинской стороны по отказу от согласованных пониманий текста и так далее. Вот это все последствия, и об этом тоже нужно говорить", - заявил кремлевский чиновник.

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что признание пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова в уничтожении инфраструктуры Украины для склонения Банковой к переговорам свидетельствует о том, что РФ действует как государство-террорист.

"Дмитрий Песков признался, что Россия уничтожает украинскую критическую инфраструктуру, чтобы склонить Украину к переговорам. Так же ведут себя террористы ИГИЛ: убивают невинных людей, чтобы выполнили их требования", - сказал Николенко.

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