Переобулся в воздухе: Лавров побредил о том, что РФ никогда не просила Украину о переговорах

Министр иностранных дел страны-агрессора Лавров заявил - мол, Россия о переговорах не просила и не просит, но "готова выслушать Киев".
Руководитель МИД страны-агрессора, России, Сергей Лавров совершил очередной словесный кульбит и заявил – мол, якобы Москва никогда не выходила на официальный Киев с предложением о мирных переговорах, но при этом якобы всегда готова выслушать другую сторону. Об этом сообщает российское пропагандистское издание "РИА Новости".
"И когда нас обвиняют, что мы постоянно просим о каких-то переговорах, чтобы выиграть время для, так сказать, того, чтобы собрать силы дополнительные для проведения специальной военной операции, ну, это и смешно, и неприятно потому, что люди врут, врут откровенно. Никогда ни о каких переговорах мы не просили, но всегда говорили, что, если кто-то имеет интерес к переговорному решению, мы готовы выслушать", − сказал он.
Но на этом Лавров не остановился и в припадке вдохновения даже заявил о том, что представители мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе "корректировала удары".
"Раскрылись факты участия якобы нейтральных наблюдателей ОБСЕ в корректировке огня по позициям "ЛНР" и "ДНР", — сказал он.
Напомним, ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал заявление пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, в которой представитель Кремля открыто шантажировал Украину продолжением ракетных ударов по гражданским объектам. Призвать к миру, направляя ракеты на мирные города – высшая степень расстройства личности, отметил Подоляк.
Также Подоляк ранее отмечал, что российские оккупанты обстреливают мирные города Украины и бьют по объектам критической инфраструктуры. Они уже открыто начали говорить о том, что действительно просто издеваются над украинцами, чтобы таким образом посадить Украину за стол переговоров. Советник председателя ОП подчеркнул, что Украина призывает мировых партнеров не задумываться о том, нужны ли переговоры с РФ.
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