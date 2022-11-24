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"Не хватает интеллекта": у Зеленского колко высмеяли ракетный шантаж Кремля

24 ноября 2022, 18:27

Призывать к миру, направляя ракеты на мирные города — высшая степень расстройства личности, подчеркнул Михаил Подоляк.

Кремль, Михаил Подоляк
Михаил Подоляк прокомментировал шантаж РФ / УНИАН, Офис президента Украины

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал заявление пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, в котором представитель Кремля открыто шантажировал Украину продолжением ракетных ударов по гражданским объектам.

Призывать к миру, направляя ракеты на мирные города — высшая степень расстройства личности. Об этом советник главы ОП написал у себя в Twitter.

Он также напомнил, что РФ ответственна за развязывание войны и подчеркнул, что не заметить эту причинно-следственную связь может лишь человек, обделенный интеллектом.

"Призывать к миру, направляя ракеты на мирные города, — высшая степень расстройства личности. Напомню Пескову: это Россия вторглась и может остановить войну хоть сейчас. Надо не запускать ракеты/вывести войска. Или не хватает интеллекта для установления причинно-следственных связей?", - добавил Подоляк.

Шантаж Кремля

Ранее пресс-секретарь российского диктатора Путина Дмитрий Песков на фоне массированных ракетных ударов начал шантажировать Украину и заявил, что "руководство Украины имеет все возможности вывести ситуацию в нормальное русло, урегулировать ситуацию, выполнить требования российской стороны и прекратить все возможные страдания местного населения".

Ракетный террор РФ

Напомним, 23 ноября Россия осуществила очередную массированную атаку по Украине. Ракеты попали в объекты критической инфраструктуры в нескольких областях. Всего было выпущено около 70 крылатых ракет, 51 из них уничтожено. Во многих регионах произошли аварийные отключения электроэнергии, также они остались без тепло- и водоснабжения.

Виталий Кличко подтвердил попадание в один из инфраструктурных объектов в столице. Над городом поднимается дым.

Позднее стало известно о том, что в результате массированного ракетного удара РФ в Киеве три человека погибли и шесть пострадали.

Кроме того, в среду, 23 ноября, из-за массированных российских обстрелов украинской инфраструктуры в Киеве полностью приостановились поставки воды.

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Дмитрий Песков Михаил Подоляк война России и Украины ракетный удар
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