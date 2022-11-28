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"Зерновая сделка" сработала: Эрдоган заявил, что войну в Украине можно закончить переговорами

28 ноября 2022, 12:44

Военная ситуация в Украине должна быть урегулирована дипломатическим путем. С таким заявлением выступил турецкий президент Реджеп Эрдоган

Путин, Зеленский, Эрдоган
Владимир Путин, Владимир Зеленский, Реджеп Эрдоган / коллаж фото УНИАН

Война между Украиной и Россией должна быть закончена путем дипломатии. Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, когда выступал с трибуны 38-го заседания Постоянного комитета по экономическому и торговому сотрудничеству (İSEDAK) "Организации исламского сотрудничества", сообщает турецкий портал Anadolu.

По его мнению, недавняя успешная "зерновая сделка" и обмен пленными между ВСУ и русскими оккупантами доказали реалистичность дипломатического варианта окончания войны.

Эрдоган настаивал на том, что официальная Анкара с первого дня полномасштабного военного вторжения РФ в Украину желала добиться скорейшего прекращения боевых действий.

"Благодаря тесным дружеским отношениям с лидерами обеих стран, нам удалось организовать различные встречи по Украине. "Зерновое соглашение" и обмен пленными между РФ и Украиной доказали возможность дипломатического урегулирования разногласий", – сказал турецкий лидер.

Эрдоган особо отметил – благодаря "зерновой сделке" удалось вывезти более 11 млн тонн сельскохозяйственной продукции из черноморских портов Украины.

Зерновой шантаж РФ

Россия заявляла о своем выходе из "зернового соглашения" якобы из-за "атаки Украины на корабле Черноморского флота с помощью беспилотников".

После этого в Минобороны России отметили, что такое решение было принято после того, как якобы "выяснилось, что дроны для атаки на Севастопольскую бухту запускали из морской акватории зоны безопасности "зернового коридора" в Черном море".

30 октября глава Министерства инфораструктуры Александр Кубраков сообщил, что действие "зернового коридора" заблокировано Россией. По его данным, судно Ikaria Angel с 40 тыс тонн зерна для Эфиопии в рамках Всемирной продовольственной программы ООН не смогло в воскресение выйти из украинского порта, как планировалось, из-за действий России.

Позже стало известно, что движение 218 судов фактически заблокированы из-за отсутствия разрешения от Совместного координационного центра на прохождение безопасным коридором и проведение инспекций.

ООН и Турция согласовали движение судов по гуманитарному коридору на 31 октября. В понедельник из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" вышли 12 судов с 355 тысячами тонн агропродукции в страны Африки, Азии и Европы, несмотря на отказ РФ от зерновой сделки.

Другие новости:

Реджеп Тайип Эрдоган война России и Украины зерновая сделка
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