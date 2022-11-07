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"РФ действует, как беспредельщик": эксперт заявил о возможных провокациях России в зерновой сделке

7 ноября 2022, 04:35

Замыслы России важно отследить, чтобы их упредить - сначала на дипломатическом уровне, а если не поможет, то и на боевом, считает Илия Куса.

Илия Куса
Илия Куса / УНИАН

Украина правильно выбрала позицию, когда вместе с гарантами соглашения, Турцией и ООН, продолжила реализацию зернового соглашения. Россия же находится в невыгодной позиции - либо она начнет каким-то образом прекращать эту программу, либо будет совершать провокации. Об этом в интервью Главреду заявил эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего Илия Куса.

По его словам, российский диктатор Владимир Путин открыто не пойдет на штурм судов с зерном, но провокации будет готовить. Например, взрывы.

"Спецслужбы РФ могут тайно размещать взрывные устройства, чтобы обвинять Украину в том, что это якобы мы куда-то поставляем вооружение, взрывные устройства или еще какие-то опасные предметы. Поэтому надо быть очень бдительным, чтобы этих провокаций не произошло во время загрузки, транспортировки или разгрузки зерна. Это важная позиция для того, чтобы, с одной стороны, обесценить Путина и не допустить провокаций, а с другой - не допустить торпедирования программы", - отметил эксперт.

По словам Кусы, инструментов у Путина сейчас чрезвычайно мало.

"Выступать против программы и каким-то образом допускать транспортировки зерна - это выступать не только против ООН, Турции, Европы, которые поддерживают эту программу, но и против всего мира, который страдает от нехватки продовольствия. И в данный момент он уже не будет в позиции Африки, потому что будет ясно, кто является могильщиком, то есть подрывает продовольственную безопасность стран и создает проблему голода и массовых миграций", - отметил эксперт.

По его словам, нужно действовать на предубеждение, а не в момент провокации.

"И Эрдоган, который имеет личные отношения с Путиным, и Гутерреш четко должны сказать, что они реализуют эту программу и отвечают за безопасность, и в случае вмешательств будут не только санкции - они соберут Генассамблею ООН, представителей африканских и арабских государств, которые сформируют общую позицию против России. То есть сегодня надо не молчать, а предупреждать Путина", - считает Куса.

Замыслы России важно отследить, чтобы их упредить - сначала на дипломатическом уровне, а если не поможет, то и на боевом.

"На короткий период преимущество России может случится, потому что РФ действует агрессивно и непредсказуемо, как беспредельщик. Для нее нет ничего святого, она посягает на все - на людей, их жизнь и достоинство. Но РФ можно остановить бдительностью, эффективностью действий, силовым форматом контроля, который обеспечивает недопущение провокаций. И, разумеется, параллельными успехами на фронте, потому что чем слабее будет российский режим, тем меньше у него будет возможностей для провокаций и причин для международных программ, которые угрожают миру", - резюмировал Куса.

Зерновой шантаж РФ

Накануне Россия заявила о своем выходе из "зернового соглашения" якобы из-за "атаки Украины на корабле Черноморского флота с помощью беспилотников".

После этого в Минобороны России отметили, что такое решение было принято после того, как якобы "выяснилось, что дроны для атаки на Севастопольскую бухту запускали из морской акватории зоны безопасности "зернового коридора" в Черном море".

30 октября глава Министерства инфораструктуры Александр Кубраков сообщил, что действие "зернового коридора" заблокировано Россией. По его данным, судно Ikaria Angel с 40 тыс тонн зерна для Эфиопии в рамках Всемирной продовольственной программы ООН не смогло в воскресение выйти из украинского порта, как планировалось, из-за действий России.

Позже стало известно, что движение 218 судов фактически заблокированы из-за отсутствия разрешения от Совместного координационного центра на прохождение безопасным коридором и проведение инспекций.

ООН и Турция согласовали движение судов по гуманитарному коридору на 31 октября. В понедельник из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" вышли 12 судов с 355 тысячами тонн агропродукции в страны Африки, Азии и Европы, несмотря на отказ РФ от зерновой сделки.

1 ноября Кремле заявили, что Россия вернется к участию в "зерновом соглашении" только при выполнении двух условий:

  • расследование взрывов на кораблях Черноморского флота в Севастополе,
  • предоставление Украиной гарантий неиспользования гуманитарного коридора в военных целях.

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