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"Киев не готов к диалогу": Лавров опять выдал бредовый шантаж по поводу мирных переговоров

29 декабря 2022, 10:17
В частности, Лаврова возмутили требования Киева вывести войска из Украины, выплаты репараций за причиненные разрушения и ответственности России за агрессию.
Путин, Лавров, Кремль
Лавров опять выдал бредовый шантаж по поводу мирных переговоров / коллаж фото УНИАН

В Кремле еще раз попытались шантажировать относительно условий переговоров с Украиной. Попытку совершил руководитель российского МИД Сергей Лавров через пропагандистский портал "РИА Новости".

В частности, его возмутили требования Киева вывести войска из Украины, выплаты репараций за причиненные разрушения и ответственности России за агрессию и совершенные военные преступления в международном трибунале.

"Очевидно, что Киев не готов к диалогу. Выдвигая разного рода идеи и "формулы мира", Зеленский лелеет иллюзию добиться при помощи Запада вывода наших войск с российской территории Донбасса, Крыма, Запорожья и Херсонщины, выплаты Россией репараций, явки "с повинной в международные трибуналы" и тому подобное. Разумеется, мы на таких условиях ни с кем разговаривать не будем", — заявил Лавров.

Причем Лавров в очередной раз повторил старую кремлевскую ложь − "Москва якобы не отказывалась от идеи дипломатического решения конфликта".

"Напомню, что сразу после начала специальной военной операции от Владимира Зеленского поступила инициатива сесть за стол переговоров. Мы не стали ее отвергать и согласились на встречу с его представителями. Несколько раундов переговоров показали, что найти взаимоприемлемые договоренности можно. Однако начавшийся в феврале переговорный процесс продемонстрировал полную несамостоятельность Зеленского в принятии важных решений. Уже в апреле по указке англосаксов, заинтересованных в продолжении боевых действий, он быстро прекратил переговоры и резко ужесточил свою позицию", — подытожил он.

Переговоры между Россией и Украиной

Напомним, ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал заявление пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, в которой представитель Кремля открыто шантажировал Украину продолжением ракетных ударов по гражданским объектам. Призвать к миру, направляя ракеты на мирные города – высшая степень расстройства личности, отметил Подоляк.

Также Подоляк ранее отмечал, что российские оккупанты обстреливают мирные города Украины и бьют по объектам критической инфраструктуры. Они уже открыто начали говорить о том, что действительно просто издеваются над украинцами, чтобы таким образом посадить Украину за стол переговоров. Советник председателя ОП подчеркнул, что Украина призывает мировых партнеров не задумываться о том, нужны ли переговоры с РФ.

А Сергей Лавров позже совершил очередной словесный кульбит и заявил – мол, якобы Москва никогда не выходила на официальный Киев с предложением о мирных переговорах, но при этом якобы всегда готова выслушать другую сторону.

Другие новости:

Сергей Лавров война России и Украины мирные переговоры с Россией
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