Сергей Лавров / Фото Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров впервые заявил, что Россия устроила войну в Украине, пренебрегши пропагандистским термином "специальная военная операция".

Во время пресс-конференции 1 декабря, видео которой выложила в Telegram российская пропагандистка Ольга Скабеева, Лавров заявил, что Россия "пошла войной на Украину", но все это "не просто так" случилось.

"С Украиной... мы же не просто вот так встали, нам не понравился Зеленский, потому что он перестал играть в КВН и перестал свой театр содержать, "Квартал 95", и пошли мы войной на Украину. Это же не просто так все, мы же предупреждали долгие, долгие, долгие годы", - заявил глава российского МИД.

Инициативы, уступки и посредничество в вопросе мирных переговоров Лавров отказался комментировать, заявив, что Россия "хочет понять, кто что хочет предложить".

Лавров публично подтвердил, что российские войска бомбят город Херсон после его освобождения с оккупации 11 ноября.

Позже Лавров и вовсе сравнил Херсон и Сталинград, когда его спросили, зачем российская армия обстреливает инфраструктуру в городе:

"У нас и город Сталинград был нашей территорией. И мы там немцев били и так били, что они оттуда убежали", — заявил Лавров, намекнув, что считает украинский Херсон "своей территорией".

Опасность нового ракетного удара РФ

С 10 октября российские оккупанты массированно обстреливают Украину ракетами, пытаясь уничтожить нашу энергетическую инфраструктуру, чтобы оставить украинцев без тепла и электричества.

23 ноября Россия выпустила по Украине 70 ракет, из которых 51 удалось сбить. Россияне повредили нашу энергетическую инфраструктуру и убили гражданских жителей в Киеве и Вышгороде.

27 ноября президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что российские войска готовят новую волну ударов.

Ранее глава фракции Слуга народа в Раде Давид Арахамия заявил, что российские оккупанты планируют нанести новый массированный ракетный удар по территории Украины. Он призвал заранее заготовить продукты в сухом виде на длительный период времени.

Военный эксперт Александр Коваленко отмечал, что на накопление нового боекомплекта ракет, способного преодолеть украинскую систему ПВО, российским оккупантам нужно примерно две недели. Он предупредил, что РФ может готовить новый массированный ракетный удар по Украине.

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