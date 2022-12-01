Каждому нужно сделать запас продуктов, воды и теплых вещей: Кличко предупредил киевлян

Виталий Кличко / pixabay

Жители Киева должны запастись водой, продуктами длительного хранения и теплыми вещами.

Как заявил мэр столицы Виталий Кличко, в случае блэкаута и разрушения инфраструктуры, полного отсутствия электроснабжения, водоснабжения, водоотвода, теплоснабжения, в очень короткий промежуток времени температура в квартирах может не сильно отличаться от внешней температуры, что в условиях зимы опасно.

"Сейчас зима, три самых тяжелых месяца. И я обращаюсь к киевлянам иметь обязательно запас технической воды, питьевой воды, запас продуктов долгого хранения, теплые вещи. Если есть возможность – в пригороде Киева, у знакомых, у кого-то есть свои дома, знакомые, друзья, проговорите, пожалуйста, возможность временного пребывания у ваших друзей. Элементарные вещи должны быть: тепло, печь, вода", - сказал Кличко на Киевском форуме по безопасности.

По его словам, в Киеве на данный момент работают 430 пунктов обогрева, однако местная власть работает над тем, чтобы увеличить их количество.

Опасность нового ракетного удара РФ

С 10 октября российские оккупанты массированно обстреливают Украину ракетами, пытаясь уничтожить нашу энергетическую инфраструктуру, чтобы оставить украинцев без тепла и электричества.

23 ноября Россия выпустила по Украине 70 ракет, из которых 51 удалось сбить. Россияне повредили нашу энергетическую инфраструктуру и убили гражданских жителей в Киеве и Вышгороде.

27 ноября президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что российские войска готовят новую волну ударов.

Ранее глава фракции Слуга народа в Раде Давид Арахамия заявил, что российские оккупанты планируют нанести новый массированный ракетный удар по территории Украины. Он призвал заранее заготовить продукты в сухом виде на длительный период времени.

Военный эксперт Александр Коваленко отмечал, что на накопление нового боекомплекта ракет, способного преодолеть украинскую систему ПВО, российским оккупантам нужно примерно две недели. Он предупредил, что РФ может готовить новый массированный ракетный удар по Украине.

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