"Самолеты 4,5 часов были в воздухе": Арестович рассказал, почему РФ не ударила по Украине ракетами

Алексей Арестович рассказал, почему РФ не обстреляла Украину ракетами 29 ноября / УНИАН

Советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что во вторник, 29 ноября, Украина готовилась к масштабным ракетным обстрелам. Российские самолеты-бомбардировщики кружили в воздушном пространстве более 4 часов.

В Украине вчера ожидали новый массированный ракетный удар по энергетической инфраструктуре, однако этого пока не произошло.

"Объявили тревогу, но быстро отменили. Сегодня их самолеты более 4,5 часов были в воздухе. Мы ожидали ударов, но их не было", - сказал Арестович в эфире Фейгин Live.

По словам советника ОП, подняв самолеты в воздух, оккупанты могли проводить тренировочные полеты, обнаруживать ПВО.

"Многие задумались, почему это произошло. Могли тренироваться и одновременно выявлять системы ПВО, потому что их очень не устраивает, что из 90 ракет сбивают 70", — сказал Арестович.

Опасность нового ракетного удара РФ

С 10 октября российские оккупанты массированно обстреливают Украину ракетами, пытаясь уничтожить нашу энергетическую инфраструктуру, чтобы оставить украинцев без тепла и электричества.

23 ноября Россия выпустила по Украине 70 ракет, из которых 51 удалось сбить. Россияне повредили нашу энергетическую инфраструктуру и убили гражданских жителей в Киеве и Вышгороде.

27 ноября президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что российские войска готовят новую волну ударов.

Ранее глава фракции Слуга народа в Раде Давид Арахамия заявил, что российские оккупанты планируют нанести новый массированный ракетный удар по территории Украины. Он призвал заранее заготовить продукты в сухом виде на длительный период времени.

Военный эксперт Александр Коваленко отмечал, что на накопление нового боекомплекта ракет, способного преодолеть украинскую систему ПВО, российским оккупантам нужно примерно две недели. Он предупредил, что РФ может готовить новый массированный ракетный удар по Украине.

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