РФ может увеличить удары по энергетической инфраструктуре - Воздушные силы ВСУ

Ракет у РФ осталось не так много, преимущественно это Калибры, Х-101, Х-555 и наземные Искандеры / Фото Википедия

Российские оккупационные войска хотят увеличить направления ударов по наземным целям Украины, в первую очередь по энергетической инфраструктуре. Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Он не исключает, что российские войска провели ротацию. На это указывает появление дополнительных стратегических самолетов и ракет на аэродроме Энгельс, расположенном в Саратовской области, передает Суспільне.

По его словам, ракет в российской армии осталось не так много: преимущественно это Калибры, Х-101, Х-555 и наземные Искандеры. Их основные цели - украинская критическая инфраструктура.

Опасность нового ракетного удара РФ

27 ноября президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что российские войска готовят новую волну ударов.

Ранее глава фракции Слуга народа в Раде Давид Арахамия заявил, что российские оккупанты планируют нанести новый массированный ракетный удар по территории Украины. Он призвал заранее заготовить продукты в сухом виде на длительный период времени.

Военный эксперт Александр Коваленко отмечал, что на накопление нового боекомплекта ракет, способного преодолеть украинскую систему ПВО, российским оккупантам нужно примерно две недели. Он предупредил, что РФ может готовить новый массированный ракетный удар по Украине.

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