Последствия ракетного удара по Киеву 15 ноября 2022 / Фото УНИАН

Российские оккупанты, вероятно, готовятся нанести новый массированный ракетный удар по Украине на этой неделе. Такие действия, вероятнее всего, будут направлены на то, чтобы поддержать недавний темп ударов, а не нарастить его.

Как говорится в отчете аналитиков американского Института изучения войны (SW), РФ все же продолжает испытывать ограниченность своего ракетного арсенала.

Эксперты напомнили, что 27 ноября президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что российские войска готовят новую волну ударов. Глава объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юг Наталья Гуменюк также отметила, что 28 ноября в Черном море заступил на дежурство еще один российский ракетоносец, общий залп которого составляет 8 ракет типа Калибр. По ее словам, это является показателем подготовки врага к новой волне массированных ракетных ударов в течение недели.

Российские пропагандистские блогеры также утверждали, что нынешняя группировка российской авиации и морского флота означает, что в ближайшие дни ВС РФ нанесут еще одну серию ракетных ударов по Украине.

"Однако из-за продолжающейся деградации российского ракетного арсенала в ходе предыдущих ударов вполне вероятно, что Россия стремится поддерживать, а не наращивать нынешние темпы ударов по критически важной инфраструктуре Украины", – считают в ISW.

Опасность нового ракетного удара РФ

Ранее глава фракции Слуга народа в Раде Давид Арахамия заявил, что российские оккупанты планируют нанести новый массированный ракетный удар по территории Украины. Он призвал заранее заготовить продукты в сухом виде на длительный период времени.

Военный эксперт Александр Коваленко отмечал, что на накопление нового боекомплекта ракет, способного преодолеть украинскую систему ПВО, российским оккупантам нужно примерно две недели. Он предупредил, что РФ может готовить новый массированный ракетный удар по Украине.

Основатель организации "С14" Евгений Карась считает, что новая волна ракетных атак ждет Украину во вторник, 29 ноября. По его словам, вероятность того, что Россия вновь атакует ракетами, составляет 90% "по многим признакам и перехватам".

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