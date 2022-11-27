"Нужно готовиться": в ВСУ рассказали, когда Россия попытается ударить ракетами по Украине

Россия может выпустить ракеты по Украине в любой момент / Коллаж фото Национальная полиция Украины, УНИАН

Российские оккупанты готовятся вновь ударить ракетами по территории Украины. Это может произойти в любой момент. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Он акцентировал внимание на том, что нужно всегда быть готовыми к такой атаке, но точную дату предугадать невозможно.

"Следующая неделя уже завтра. Готовимся всегда. Можно ожидать в любой момент этих ударов, поэтому расслабляться не нужно, а наоборот готовиться. Никто ничего не скрывает, но говорить заранее о дате удара невозможно", - сказал Игнат.

Спикер отметил, что Россия наносит ракетные удары с определенной периодичностью и её можно проследить по статистике.

"Такая периодичность, около одного раза в неделю, может сохраняться", - добавил Игнат.

Опасность нового ракетного удара РФ

Ранее глава фракции Слуга народа в Раде Давид Арахамия заявил, что в ближайшее время российские оккупанты планируют нанести новый массированный ракетный удар по территории Украины. По его данным, на следующей неделе могут произойти новые массовые ракетные обстрелы. Поэтому он призвал заранее заготовить продукты в сухом виде на длительный период времени.

Военный эксперт Александр Коваленко отмечал, что на накопление нового боекомплекта ракет, способного преодолеть украинскую систему ПВО, российским оккупантам нужно примерно две недели. Он предупредил, что РФ может готовить новый массированный ракетный удар по Украине.

Ранее политический аналитик и экс-нардеп Тарас Чорновил заявил, что удары страны-агрессора России по энергетической инфраструктуре Украины – это геноцид, и международное сообщество должно было отреагировать на это. Однако на Западе боятся, что Россия начнет бить ракетами по странам Североатлантического альянса.

Напомним, украинцев призвали заблаговременно подготовиться к обстрелам и рассказали о 8 шагах, которые стоит предпринять, чтобы быть готовыми к такому повороту событий.

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