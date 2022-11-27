"До конца добьём": в РФ назвали новые цели ракетных ударов по Украине

В РФ назвали новые цели ракетных ударов по Украине / Коллаж фото скриншот, УНИАН

Российский генерал и депутат Госдумы РФ Андрей Гурулев открыто назвал следующую цель российских оккупантов для ракетных ударов по Украине. РФ хочет уничтожить банковскую инфраструктуру страны. Об этом он заявил в эфире российских пропагандистов, видео уже разлетелось в Сети.

Оккупанты хотят оставить людей не только без возможности получать деньги, но и без возможности рассчитываться за тот или иной товар или услуги.

"Сейчас бьём по всей энергосистеме. До конца добьём, дальше же есть не только логистика. К примеру банковская система. Бомбить центр банковских операций. Всё стало, ничего никуда не переведешь, карты не работают, тебе получку не платят", - сказал Гурулев.

В РФ назвали новые цели ракетных ударов по Украине / скриншот

Опасность нового ракетного удара РФ

Ранее глава фракции Слуга народа в Раде Давид Арахамия заявил, что в ближайшее время российские оккупанты планируют нанести новый массированный ракетный удар по территории Украины. По его данным, на следующей неделе могут произойти новые массовые ракетные обстрелы. Поэтому он призвал заранее заготовить продукты в сухом виде на длительный период времени.

Военный эксперт Александр Коваленко отмечал, что на накопление нового боекомплекта ракет, способного преодолеть украинскую систему ПВО, российским оккупантам нужно примерно две недели. Он предупредил, что РФ может готовить новый массированный ракетный удар по Украине.

Ранее политический аналитик и экс-нардеп Тарас Чорновил заявил, что удары страны-агрессора России по энергетической инфраструктуре Украины – это геноцид, и международное сообщество должно было отреагировать на это. Однако на Западе боятся, что Россия начнет бить ракетами по странам Североатлантического альянса.

Напомним, украинцев призвали заблаговременно подготовиться к обстрелам и рассказали о 8 шагах, которые стоит предпринять, чтобы быть готовыми к такому повороту событий.

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