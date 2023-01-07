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"Враг будет убегать": Подоляк назвал то, что надо ВСУ для мощного контрнаступления

7 января 2023, 22:55
Украинскому контрнаступлению не помешает даже мобилизация в РФ.
ВСУ, война, украинские военные
ВСУ пойдут в мощное контрнаступление / 59 ОМПБр Якова Гандзюка

Украинские военные могут сделать так, что россияне в панике начнут массово убегать из украинской территории. Однако для этого нужны некоторые средства. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает 24 канал.

Помешать украинскому контрнаступлению не сможет даже очередная мобилизация в РФ или какие-то путинские планы о наступлении на Харьковском, Донецком или Запорожском направлении.

У РФ есть серьезные проблемы со снарядами, ракетами и дронами.

"В России в повестке дня вопрос – чем воевать, а не кем. За это время они потеряли даже инструкторов, которые должны были уладить этих мобилизованных и сделать из них более-менее боеспособные отряды", – сообщил Подоляк.

Украина собирается пойти в масштабное контрнаступление. Для этого защитникам нужно 500-700 танков и БТРов, ракеты дальностью 100 или 200 км.

"Таким образом, мы очень быстро уничтожим остатки логистической инфраструктуры россиян, благодаря которым они и воюют. Также мы уничтожим все, что позволяет России убивать наших военных. Враг будет деморализован окончательно и будет убегать с нашей территории", — добавил Подоляк.

Помощь Запада Украине

Власти США ранее утвердили поставку ВСУ американских боевых машин пехоты Bradley – это так называемые "истребители танков". Спикер Пентагона генерал Пэт Райдер заявил, что Bradley поставят Украине в ближайшее время. Но точных сроков поставок и обучения генерал не стал уточнять.

Тем временем Германия, кроме бронетранспортеров Marder и батареи Patriot, намерена передать Украине дополнительные установки Gepard. По данным СМИ, уже ведутся переговоры с двумя странами, которые все еще имеют запасы установок Gepard и большое количество 35-миллиметровых боеприпасов к ним. О каких странах идет речь, не сообщается.

Кроме того сообщалось, что рамках военной помощи Украина получит от Франции бронетранспортеры ACMAT Bastion. Об этом договорились во время телефонного разговора президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон.

Другие новости:

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