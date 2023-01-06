"Будут немедленно предоставлены": в США раскрыли детали крупного пакета военной помощи

Размер пакета военной помощи составляет 2,85 миллиарда долларов.

США передадут Украине военную помощь / Коллаж фото УНИАН

США выделили Украины огромный пакет военной помощи на 2,85 миллиарда долларов. Помощь обещают предоставить немедленно. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

На эту сумму ВСУ получат боеприпасы и оружие из запасов Министерства обороны США:

боевые машины пехоты Bradley.

артиллерийские системы,

бронетранспортеры,

ракеты,

боеприпасы и другое.

"Только Россия сегодня может положить конец этой войне. Пока этого не произойдет, в этом году, как и в предыдущие годы, и столько, сколько потребуется, мы будем едины с Украиной", - сказал Блинкен.

США также дополнительно выделят 225 миллионов долларов для финансирования долгосрочного потенциала и модернизации ВСУ. Также будут выделены 682 миллиона долларов для стимулирования европейских партнеров и союзников жертвовать Украине военную технику.

Помощь Запада Украине

Власти США ранее утвердили поставку ВСУ американских боевых машин пехоты Bradley – это так называемые "истребители танков". Спикер Пентагона генерал Пэт Райдер заявил, что Bradley поставят Украине в ближайшее время. Но точных сроков поставок и обучения генерал не стал уточнять.

Тем временем Германия, кроме бронетранспортеров Marder и батареи Patriot, намерена передать Украине дополнительные установки Gepard. По данным СМИ, уже ведутся переговоры с двумя странами, которые все еще имеют запасы установок Gepard и большое количество 35-миллиметровых боеприпасов к ним. О каких странах идет речь, не сообщается.

Кроме того сообщалось, что рамках военной помощи Украина получит от Франции бронетранспортеры ACMAT Bastion. Об этом договорились во время телефонного разговора президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон.

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