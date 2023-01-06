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От HIMARS до "убийц танков": США объявили рекордный пакет помощи для ВСУ

6 января 2023, 20:21
Новый пакет помощи США для Украины будет рекордным. Речь идет о поставках на почти 3 млрд долларов.
HIMARS, M2 Bradley
ВСУ получат HIMARS и M2 Bradley / defense.gov

Украина получит новый пакет военной помощи от Соединенных Штатов Америки с целым перечнем новых типов вооружений.

При этом новый пакет помощи США для Украины будет рекордным. Речь идет о поставках на почти 3 млрд долларов. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Отметим, что впервые американские партнеры объявили о поставках Украине бронемашин M2 Bradley, которые еще называют "убийцей танков".

Также сообщается о передаче Украине бронетранспортеров, самоходных гаубиц, ракетного вооружения, боеприпасов и другой военной помощи.

Что вошло в новый пакет помощи США Украине:

  • дополнительные ракетные системы HIMARS;
  • бронемашины HUMVEE;
  • бронемашины с усиленной противоминной защитой MRAP;
  • зенитные ракеты Sea Sparrow;
  • легкие танки M2 Bradley.

Помощь Запада Украине

Власти США ранее утвердили поставку ВСУ американских боевых машин пехоты Bradley – это так называемые "истребители танков". Спикер Пентагона генерал Пэт Райдер заявил, что Bradley поставят Украине в ближайшее время. Но точных сроков поставок и обучения генерал не стал уточнять.

Тем временем Германия, кроме бронетранспортеров Marder и батареи Patriot, намерена передать Украине дополнительные установки Gepard. По данным СМИ, уже ведутся переговоры с двумя странами, которые все еще имеют запасы установок Gepard и большое количество 35-миллиметровых боеприпасов к ним. О каких странах идет речь, не сообщается.

Кроме того сообщалось, что рамках военной помощи Украина получит от Франции бронетранспортеры ACMAT Bastion. Об этом договорились во время телефонного разговора президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон.

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