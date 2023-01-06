От HIMARS до "убийц танков": США объявили рекордный пакет помощи для ВСУ

Украина получит новый пакет военной помощи от Соединенных Штатов Америки с целым перечнем новых типов вооружений.
При этом новый пакет помощи США для Украины будет рекордным. Речь идет о поставках на почти 3 млрд долларов. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Отметим, что впервые американские партнеры объявили о поставках Украине бронемашин M2 Bradley, которые еще называют "убийцей танков".
Также сообщается о передаче Украине бронетранспортеров, самоходных гаубиц, ракетного вооружения, боеприпасов и другой военной помощи.
Что вошло в новый пакет помощи США Украине:
- дополнительные ракетные системы HIMARS;
- бронемашины HUMVEE;
- бронемашины с усиленной противоминной защитой MRAP;
- зенитные ракеты Sea Sparrow;
- легкие танки M2 Bradley.
Помощь Запада Украине
Власти США ранее утвердили поставку ВСУ американских боевых машин пехоты Bradley – это так называемые "истребители танков". Спикер Пентагона генерал Пэт Райдер заявил, что Bradley поставят Украине в ближайшее время. Но точных сроков поставок и обучения генерал не стал уточнять.
Тем временем Германия, кроме бронетранспортеров Marder и батареи Patriot, намерена передать Украине дополнительные установки Gepard. По данным СМИ, уже ведутся переговоры с двумя странами, которые все еще имеют запасы установок Gepard и большое количество 35-миллиметровых боеприпасов к ним. О каких странах идет речь, не сообщается.
Кроме того сообщалось, что рамках военной помощи Украина получит от Франции бронетранспортеры ACMAT Bastion. Об этом договорились во время телефонного разговора президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон.
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