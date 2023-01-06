"Истребители танков": Пентагон подтвердил поставку ВСУ мощных БМП Bradley

Руководство Пентагона подтвердило, что поставят Украине БМП Bradley для войны с Россией. Генералы называют их "истребителями танков"

Пентагон подтвердил поставку ВСУ мощных БМП Bradley / коллаж фото УНИАН и Википедия

Власти США утвердили поставку ВСУ американских боевых машин пехоты Bradley – так называемые "истребители танков". Об этом заявил в рамках брифинга спикер Пентагона (Министерство обороны) генерал Пэт Райдер.

Офицер подтвердил, что власти США скоро объявят о новом пакете военной помощи – и Bradley поставят Украине в ближайшее время. Но точных сроков поставок и обучения генерал не стал уточнять.

Райдер отметил, что БМП Bradley можно использовать и для оборонительных действий, и для атак. По словам генерала, эти машины наверняка обеспечат преимущество на полях боев для бойцов ВСУ

"Это не танк, а истребитель танков. Bradley – это бронированная машина, обладающая огневой мощью, которая может доставлять войска в бой. Это значительно усилит и без того впечатляющие бронетанковые возможности Украины", – подытожил он.

Справка. В башне боевой машины Bradley установлен комплекс вооружения, включающий автоматическую пушку, пулемет и пусковую установку ПТРК "Toy". 25-мм пушка М242 "Бушмастер" разработки фирмы "Гьюз Вертолет" и "МакДоннел Дуглас" (проект Chain Gun) имеет внешний цепной привод автоматики и двухлетнее питание, что допускает быстрый переход с одного типа выстрелов на другой. Электродвигатель мощностью 1,5 л приводит в движение роликовую цепь, связанную с затворной рамой, с затвором и механизмом питания. Возможны три режима огня – одиночными выстрелами и очередями с темпом стрельбы 100 или 200 выстрелов/минуту, максимальная скорострельность – 500 выстрелов/минуту.

Получение Украиной ЗРК Patriot

Напомним, ранее в Белом доме заявляли, что Украина в рамках нового крупного пакета военной помощи получит батарею зенитного ракетного комплекса Patriot. Учить украинцев использовать ПВО будут американцы.

"Ракетная батарея Patriot станет критической составляющей для защиты украинского народа от варварских атак России на критически важную инфраструктуру Украины. Мы будем обучать украинских военных тому, как управлять ракетной батареей Patriot. Это займет некоторое время, но украинские военные будут обучаться и дома, чтобы управлять этой батареей", - говорилось в сообщении.

Позже госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что 850 миллионов долларов в рамках выделенных Украине 1,85 млрд. долларов, пойдет на ПВО Patriot.

На пресс-конференции президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден подтвердили, что Киев получит зенитные ракетные системы Patriot. Украинский гарант отметил, что государство будет просить еще одну батарею ЗРК.

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