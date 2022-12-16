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Пентагон ускоряет подписание контрактов на поставку оружия ВСУ - Bloomberg

16 декабря 2022, 12:48
Пентагон ускоряет заключение контрактов для пополнения арсеналов. Там ищут способы ускорить процедуру заключения контрактов на поставку оружия ВСУ.
Пентагон, оружие
Пентагон ускоряет подписание контрактов на поставку оружия ВСУ - Bloomberg / коллаж фото УНИАН

Руководство Минобороны США (Пентагона) сейчас отыскивает способы придать максимальное ускорение процедуры заключения контрактов на поставку оружия – как и для собственного арсенала, так и для украинского. Об этом сообщает новостное агентство Bloomberg.

Как говорит аналитик финансовой компании Jefferies Financial Group Шейли Кахаоглу, поставщики военных изделий только бы приветствовали, если бы Пентагон "работал скорее при заключении контрактов".

Один из ключевых методов – заключение "Договора, не все положения которого определены" (UCA). Как говорят эксперт, это означает подписание контракта еще до того, как все его условия, а также денежные вопросы утверждены юристами. Некоторые из этих инструментов использовались правительством США во время операции Warp Speed, чтобы стимулировать разработку вакцин против COVID-19 и оперативно закупить и разослать миллиард тестов на коронавирус жителям США в 2020-2021 годах.

В то же время, пишут журналисты, теперь Пентагон возлагается на такие методы восстановления запасов переносных ПТРК Javelin и ПЗРК Stinger. По словам анонимных высокопоставленных чиновников Пентагона, UCA был использован при переговорах с компанией Raytheon Technologies Corporation − для поставки Украине первых двух ЗРК NASAMS.

Кроме того, Пентагон якобы использовал UCA для контракта с корпорацией Lockheed Martin Corporation на сумму 476 млн долларов − на поставки реактивных снарядов GMLR для РЗСО HIMARS.

Передача США Украине ЗРК NASAMS

7 ноября министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что в Украину прибыли зенитно-ракетные комплексы NASAMS и Aspide, поставленные западными союзниками.

8 ноября спикер Министерства обороны США генерал Патрик Райдер подтвердил передачу Украине двух комплексов ПВО NASAMS.

Позднее стало известно, что Минобороны США заключит контракт на $1,2 млрд с компанией Raytheon Technologies Co на шесть национальных передовых зенитно-ракетных комплексов (NASAMS), которые будут поставлены Украине.

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