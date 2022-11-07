'Ракетный щит': в Украину прибыли зенитно-ракетные комплексы NASAMS и Aspide

Новое оружие существенно усилит украинскую армию и сделает небо Украины более безопасным.
В Украину прибыли зенитно-ракетные комплексы NASAMS и Aspide, поставленные западными союзниками.
Об этом в Twitter сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.
"ЗРК NASAMS и Aspide прибыли в Украину! Это оружие существенно усилит украинскую армию и сделает наше небо более безопасным. Мы будем продолжать сбивать вражеские цели, которые нас атакуют", — отметил министр.
Резников поблагодарил за это партнеров: Норвегию, Испанию и Соединенные Штаты Америки.
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Автор: Алексей Тесля