'Ракетный щит': в Украину прибыли зенитно-ракетные комплексы NASAMS и Aspide

В Украину доставили современные системы ЗРК / @oleksiireznikov

В Украину прибыли зенитно-ракетные комплексы NASAMS и Aspide, поставленные западными союзниками.

Об этом в Twitter сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

"ЗРК NASAMS и Aspide прибыли в Украину! Это оружие существенно усилит украинскую армию и сделает наше небо более безопасным. Мы будем продолжать сбивать вражеские цели, которые нас атакуют", — отметил министр.

Резников поблагодарил за это партнеров: Норвегию, Испанию и Соединенные Штаты Америки.

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