Украина под защитой: ВСУ уже получили комплексы ПВО NASAMS

NASAMS, Украина / УНИАН, kongsberg.com

Украина уже получила зенитно-ракетные комплексы NASAMS и используются подразделениями Вооруженных сил Украины.

Как заявил спикер Министерства обороны США генерал Патрик Райдер, Пентагон подтвердил передачу Украине двух комплексов ПВО NASAMS. Патрик Райдер отказался уточнить, возможна ли поставка тактических ракет ATACMS.

"ВСУ уже применяют два передаваемых им США комплекса ПВО NASAMS, обучение личного состава прошло в Европе", - добавил спикер.

Справка. NASAMS - это передвижной зенитно-ракетный комплекс, который может выпустить 72 ракеты за 12 секунд. Его применяют для сбития самолетов, вертолетов и крылатых ракет в радиусе до 40 километров.

Основная тактическая единица ЗРК NASAMS — батарея. В её состав входят три огневых взвода. Состоит из 12 ПУ по 6 ЗУР, 3 РЛС + оптоэлектронный комплекс наведения NTAS.

Дальность поражения, в зависимости от использованных ракет, может составлять от 20 до 180 км (в км) ЗРК NASAMS — 20 (ракетой AMRAAM ER — 40)

Дальность поражения авиационных версий ракет:

AIM-120A/B: 55-75

AIM-120C-5: 105

AIM-120C-7: 120

AIM-120D: 180

Высота поражения: до 21 км.

Вероятность поражения цели одной ракетой: 0,85

Скорость поражаемой цели максимальная, м/с: 1000.

Поставки ПВО и ЗРК Украине

Напомним, ранее руководитель Минобороны Алексей Резников сообщал о том, что войска противовоздушной обороны Украины сбивают более половины всех ракет, которые выпускает Россия по нашей территории.

"Хочу сказать, что наши системы ПВО на сегодняшний день уже сбивают 60% воздушных целей. Это касается крылатых и баллистических ракет, а по дронам - намного выше", - отметил Резников.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак ранее заявил, что страны западного мира усилят противовоздушную оборону Украины. По его словам, одним из приоритетов украинского государства является защита городов, гражданской инфраструктуры и построение воздушного щита для страны.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный призвал украинцев не поддаваться панике и верить в украинскую армию. Залужный сказал, что системы противовоздушной и противоракетной обороны Украины работают эффективно благодаря профессионализму украинских военных и помощи партнеров.

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