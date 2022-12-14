Внезапная проверка войск в Беларуси: Пентагон оценил угрозу вторжения в Украину

Американское оборонное ведомство внимательно следит за маневрами белорусских военных, заявили в Пентагоне.

Пентагон оценил угрозу повторного вторжения в Украину из Беларуси/ Минобороны Беларуси, Twitter Brig. Gen. Patrick Ryder

В Министерстве обороны США оценили, есть ли угроза вторжения в Украину с севера после того, как в РБ началась внезапная проверка белорусских войск. В американском ведомстве подчеркнули, что внимательно следят за ситуацией и изучают передвижение колонн военных и техники в направлении украинской границы Беларуси.

Пока в Пентагоне не видят опасности эскалации войны или повторного вторжения с севера, участие в котором принимали бы белорусские военные. Об этом заявил представитель Минобороны США генерал Пэт Райдер.

К такому выводу в Пентагоне пришли, основываясь на разведывательных данных. Однако Райдер не разглашал детали.

"Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией в регионе, включая деятельность в Беларуси. Я не хочу вдаваться в конкретные разведывательные данные, но скажу, что, по нашей оценке, прямо сейчас мы не видим никакой трансграничной активности, что надвигается со стороны Беларуси в настоящее время", – отметил представитель Пентагона.

Напомним, накануне стало известно, что российские захватчики, которые находятся в Беларуси под видом учений, перебрасывают свою военную технику ближе к границе с Украиной. Техника движется в район Брестского полигона.

Советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что маневрами белорусских войск Россия пытается отвлечь Украину и заставить ее держать часть войск возле северной границы и не перебрасывать на другие направления. А тем временем российские оккупанты попытаются вновь пойти в крупное наступление в период с середины декабря 2022 года до конца февраля 2023 года.

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