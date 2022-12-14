"Крыса, загнанная в угол": с Путиным разговора не будет, его отравят — Арестович

Советник ОП не исключил, что президент РФ может и не дожить до пенсии.

Алексей Арестович оценил вероятность отравления Владимира Путина / Сайт Кремля, Скриншот

Президент страны-агрессора Владимир Путин ведет переговоры с Китаем по поводу "тихой пенсии на маленькой ферме с голубым бассейном".

По информации советника ОП Алексея Арестовича, "китайцы сказали вроде как "да". Об этом он рассказал в интервью Дмитрию Гордону.

"Это единственная страна, способная не выдать Путина. И Запад, возможно, устроил бы этот вариант. Но логистику этого процесса очень сложно представить", — подчеркнул он.

Вместе с тем советник ОП не исключил, что президент РФ может и не дожить до пенсии.

"Я думаю, что разговора с ним не будет. Его отравят, скорее всего. Разговаривать о чем? Крыса, загнанная в угол, Гитлер в бункере – он потерял способность воспринимать аргументацию нормально", — добавил Арестович.

Смена власти в Кремле

Ранее сообщалось о том, что дочь президента РФ Екатерина Тихонова рассматривается как вероятный преемник Владимира Путина.

В России рассматривают вариант сословной, династической смены элит.

Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов заявил о том, что президент РФ Владимир Путин живёт в ожидании большой победы России над Украиной, после которой он надеется проводить переговоры и диктовать условия прекращения огня.

Путин прекрасно понимает, что у России войска, по сути, больше нет, и ему нужна будет передышка, чтобы собрать новую армию.

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