Вреда наделали обломки: в ОП рассказали о последствиях утренней атаки дронами на Киев

Были повреждены несколько зданий, в них прилетели обломки запущенных оккупантами дронов.

Последствия ударов дронами по Киеву и селе Вишневом возле столицы/ Telegram Кирилл Тимошенко

В результате атаки на Киев иранскими дронами были повреждены два административных здания столицы, а также частный дом в селе Вишневое под Киевом.

Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в Telegram. Он поблагодарил за работу силы противовоздушной обороны Украины.

Известно, что такой ущерб наделали обломки запущенных оккупантами дронов. Люди в результате атаки не пострадали.

В Киевской городской военной администрации (КМВА) сообщили, что над столицей и в области было сбито уже 13 иранских беспилотников.

Журналисты местного телеканала рассказали, что один из обломков попал в нежилое здание в Киеве. Вследствие этого обломки здания разлетелись по улице. К счастью, люди не пострадали.

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В то же время, украинцев призывают оставаться в укрытиях, ведь воздушная тревога продолжается и сохраняется опасность новых ударов дронами.

Атака на Киев иранскими дронами

В Киеве утром в среду, 14 декабря, прогремели взрывы во время воздушной тревоги. Их было слышно в разных районах города. Воздушную тревогу объявили около 6 часов утра.

Затем мэр Киева Виталий Кличко сообщил о "прилете" в Шевченковском районе города. Он рассказал, что на место выехали соответствующие службы.

Как стало известно, в результате утренней атаки были повреждены два админздания в Киеве и частный дом в селе Вишневое.

После этого украинский журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что российские оккупанты запустили по Украине новую волну дронов. Они движутся с юга. Повторных запусков из Беларуси пока не было.

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