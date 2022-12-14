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ВСУ работают эффективно, результат – на поле боя: в США разнесли пропаганду РФ об "утечке оружия"

14 декабря 2022, 08:35
Украина очень успешно использует оружие Запада для освобождения своих территорий, сказал представитель Министерства обороны США Патрик Райдер.

Mars 2, MLRS 270, HIMARS
Оружие Запада в Украине используется строго по назначению - Пентагон / Коллаж Бундесвер, DVIDSHUB Flickr, Википедия

США не располагают информацией, согласно которой вооружения, которые Запад предоставляет Украине, могли бы использоваться не по прямому назначению или попасть третьим странам. Украинские войска очень эффективно используют предоставленное им оружие для освобождения своих территорий. Результат можно увидеть на поле боя. Об этом заявил спикер Пентагона Патрик Райдер.

В ходе брифинга Минобороны он рассказал о том, что у американцев нет какой-либо информации о якобы нецелевом использовании оружия, которое Штаты дают Украине для отражения российской военной агрессии.

"По состоянию на сейчас у нас нет никакой достоверной информации, которая бы свидетельствовала о том, что были случаи перенаправления помощи Украине в незаконных целях", - сказал Райдер.

Рассуждая о возможном так называемом "попадании оружия не в те руки", представитель Пентагона отметил, что результаты, которые можно увидеть на поле боя, "говорят сами за себя" – ВСУ эффективно используют военную помощь для освобождения оккупированных Россией территорий.

"Мы и дальше наблюдаем, что украинцы берут возможности, которые им поставляют Соединенные Штаты и международное сообщество, и используют их крайне эффективно для защиты своего государства и отвоевания суверенной территории", - подчеркнул Патрик Райдер.

Напомним, тему якобы "попадания оружия", которое поставляется Западом Украине, "третьим сторонам", использует страна-агрессор Россия в своей пропаганде. Никаких доказательств Москва не приводит.

Война России против Украины

Американский высокопоставленный чиновник, глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли ранее заявил, что директор страны-оккупанта РФ Владимир Путин уже проиграл в войне с Украиной по всем направлениям. Однако ожидается еще много боев. Зимой и ВСУ, и оккупанты России получат возможности для проведения наступательных операций.

Журналисты Forbes опубликовали статью, в которой речь идет о том, что ВСУ способны пойти в наступление в Запорожской области. Вероятная цель сил обороны Украины – освобождение от российской оккупации большей части юга и оттеснение захватчиков к участку суши, который соединяет материковую Украину с оккупированным Крымом.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников сказал, что ВСУ продолжают наступательную операцию после того, как замерзнет почва. Должны появиться оптимальные погодные условия для реализации задач. По словам Резникова, украинская армия не собирается останавливаться и намерена освободить свои территории.

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Другие новости:

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