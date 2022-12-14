Оставшийся без ног боец ВСУ трогательно сделал предложение своей девушке

Украинский военнослужащий, который возвратился с фронта без ног, сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной.

Оставшийся без ног боец ВСУ сделал предложение своей девушке / коллаж фото Ian Simpson / flickr.com и скриншот из видео

Боец ВСУ, которому ампутировали обе ноги из-за ран, полученных в жестоких боях против русских оккупантов, очень трогательно сделал предложение руки и сердца своей девушке Яне. Такой видеоролик опубликовал на своей странице в Instagram украинский журналист и медиаменеджер Дмитрий Гордон.

"Вот поэтому мы победим! Оставшийся без ног украинский воин сделал предложение своей возлюбленной, и она ответила согласием", – написал он.

Как видно в ролике, Яна встретила своего возлюбленного в гостиной частного дома. Тот въехал на инвалидной коляске. И, первым делом, вручил девушке большой букет красных роз. А потом надел ей на безымянный палец обручальное кольцо.

Пользователи украинского сегмента Instagram признались, что рыдмя рыдают, едва только начинают смотреть это видео.

"Она его любила и любит. А что касается ног, то такие протезы делают, что не узнать. Слава Украине, слава героям Украины!", "Сейчас с такой наукой и протезы есть. Снова на ноги встанет, пусть и на железные", Как же я их [оккупантов − Главред] ненавижу! Почему он должен жить без ног? Трудно сдержать слезы. Долгих лет счастья молодым!", – писали они в комментариях.

Напомним, ранее, во время выступления украинской поп-исполнительницы Тины Кароль в столичном метро (на станции метро "Майдан Незалежности"), обручилась пара украинских военнослужащих.

Прямо после одной из песен на импровизированную сцену поднялся боец, который служит в Нацгвардии Украины. Мужчина опустился на одно колено и сделал предложение любимой выйти за него замуж.

До того командир роты батальона "Азов" Лев Пашко ("Хорус"), героически оборонявший Мариуполь, вернулся из русского плена. Офицер прямо в больничной палате сделал предложение и подарил своей невесте обручальное кольцо с бриллиантом.

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