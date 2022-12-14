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Оставшийся без ног боец ВСУ трогательно сделал предложение своей девушке

14 декабря 2022, 08:47
Украинский военнослужащий, который возвратился с фронта без ног, сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной.
Свадьба, кольца
Оставшийся без ног боец ВСУ сделал предложение своей девушке / коллаж фото Ian Simpson / flickr.com и скриншот из видео

Боец ВСУ, которому ампутировали обе ноги из-за ран, полученных в жестоких боях против русских оккупантов, очень трогательно сделал предложение руки и сердца своей девушке Яне. Такой видеоролик опубликовал на своей странице в Instagram украинский журналист и медиаменеджер Дмитрий Гордон.

"Вот поэтому мы победим! Оставшийся без ног украинский воин сделал предложение своей возлюбленной, и она ответила согласием", – написал он.

Как видно в ролике, Яна встретила своего возлюбленного в гостиной частного дома. Тот въехал на инвалидной коляске. И, первым делом, вручил девушке большой букет красных роз. А потом надел ей на безымянный палец обручальное кольцо.

Пользователи украинского сегмента Instagram признались, что рыдмя рыдают, едва только начинают смотреть это видео.

"Она его любила и любит. А что касается ног, то такие протезы делают, что не узнать. Слава Украине, слава героям Украины!", "Сейчас с такой наукой и протезы есть. Снова на ноги встанет, пусть и на железные", Как же я их [оккупантов − Главред] ненавижу! Почему он должен жить без ног? Трудно сдержать слезы. Долгих лет счастья молодым!", – писали они в комментариях.

Оставшийся без ног боец ВСУ трогательно сделал предложение своей девушке
Оставшийся без ног боец ВСУ трогательно сделал предложение своей девушке
Оставшийся без ног боец ВСУ трогательно сделал предложение своей девушке

Напомним, ранее, во время выступления украинской поп-исполнительницы Тины Кароль в столичном метро (на станции метро "Майдан Незалежности"), обручилась пара украинских военнослужащих.

Прямо после одной из песен на импровизированную сцену поднялся боец, который служит в Нацгвардии Украины. Мужчина опустился на одно колено и сделал предложение любимой выйти за него замуж.

До того командир роты батальона "Азов" Лев Пашко ("Хорус"), героически оборонявший Мариуполь, вернулся из русского плена. Офицер прямо в больничной палате сделал предложение и подарил своей невесте обручальное кольцо с бриллиантом.

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