Медик с Азовстали Марьяна Мамонова, которую вернули из плена, родила дочь

Марьяна Мамонова родила девочку / Фото twitter, pixabay.com

Военный медик Марьяна Мамонова родом из Ровенской области, которая пять месяцев находилась в российском плену и 21 сентября вернулась домой, сегодня родила девочку.

Радостное известие сообщила мама Марьяны. По ее словам, дочь и внучка чувствуют себя хорошо, передает издание ЧаРівне.

Роды проходили в Луцком перинатальном центре.

Девочка родилась 25 сентября около 4 часов утра весом 3 кг 259 г и ростом 57 см.

Новость о рождении дочери у Мамоновой прокомментировал один из освобожденных из плена защитников Мариуполя — Дмитрий Козацкий (позывной "Орест").

"Даже новорожденный ребенок Марьяны не признавал "республики" и захотел рождаться только в свободной стране. Это все очень символично. Невероятно рад за молодую маму. Желаю им крепкого здоровья", - написал он в Twitter.

Отметим, когда началось полномасштабное вторжение России, Марьяна была в Мариуполе. Именно там, под обстрелами, она узнала, что ждет ребенка, о котором давно мечтала. Сказала об этом мужу и родным, а через несколько дней Мамонова попала в плен и связь с ней оборвалась.

Обмен пленными между Россией и Украиной

Вечером 21 сентября Украина и Россия провели обмен пленными, в результате чего домой вернулись защитники Мариуполя. Обмен пленными состоялся в Черниговской области.

Всего домой вернулись 215 украинцев. Среди них также бойцы полка "Азов" и командиры Денис Прокопенко ("Редис"), Сергей Волынский ("Волына"), исполняющий обязанности командира 36-й отдельной бригады морской пехоты, Святослав Паламар ("Азов"), Олег Хоменко ("Азов"). Также вернулась Екатерина Полищук "Пташка".

Позже стало известно, что из 215 украинских защитников, вернувшихся домой, 200 человек обменяли на кума российского диктатора Владимира Путина Виктора Медведчука. Об этом заявил и.о. председателя Службы безопасности Украины Василий Малюк.

Отмечается, что обмен Виктора Медведчука на украинских защитников не препятствует рассмотрению его дел в суде. Проведение обмена стало возможным благодаря изменениям в действующее законодательство, которые урегулировали соответствующие правовые механизмы.

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