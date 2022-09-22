Кума Путина Медведчука отдали России в обмен на 200 пленных защитников Украины - СБУ

Виктора Медведчука отдали РФ в обмен на пленных защитников Украины / Фото СБУ, УНИАН

Между Украиной и Россией состоялся обмен пленными. Из 215 украинских защитников, которые вернулись домой, 200 человек обменяли на кума российского диктатора Владимира Путина Виктора Медведчука. Об этом завил и.о. главы Службы безопасности Украины Василий Малюк.

"Медведчук – это не просто кум путина, а качественно задокументированный нами государственный предатель. Его вина полностью зафиксирована в соответствующих материалах, собранных СБУ", - рассказал Малюк в эфире телемарафона.

По его словам, во время работы по делам Медведчука "была обезврежена не одна агентурная сеть, задержано многих государственных предателей и получено большое количество важной информации, используемой в контрразведывательных мероприятиях".

"А теперь благодаря обмену мы смогли вытащить из российского плена героев, которых так ждут дома", — сказал и.о. главы СБУ.

Отмечается, что обмен Виктора Медведчука на украинских защитников не препятствует рассмотрению его дел в суде. Проведение обмена стало возможным благодаря изменениям в действующее законодательство, которые урегулировали соответствующие правовые механизмы.

Обмен пленными между Украиной и Россией

Вечером 21 сентября стало известно, что в рамках обмена пленными с Россией Украина вернула 215 военных, в том числе и 108 бойцов "Азова" .

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что домой вернулись всего 188 героев "Азовстали" и Мариуполя. Восемь были ранены во время российского теракта в Еленовке.

"В общей сложности 215 героев! Это воины Нацгвардии, нашей армии, Военно-морских сил, пограничники, полицейские, терробороновцы, работники СБУ и другие", - сказал Зеленский.

Среди освобожденных из российского плена: Герой Украины Евгений Бова; Герой Украины Лев Пашко; Герой Украины Денис Прокопенко; Дмитрий Казацкий – знаменитый Орест, фотограф из "Азовстали"; Николай Кущ; Константин Никитенко; Екатерина Полищук (Пташка); Марьяна Мамонова; Валентина Зубко; Яна Шумовецкая; Зоряна Репецкая, Анастасия Черненькая.

Также домой вернутся: пять граждан Великобритании, два гражданина США, один гражданин Марокко и гражданин Швеции, один гражданин Хорватии.

"Враг назначил им приговор – долгий срок заключения или смертную казнь. Мы спасли им жизнь", — подчеркнул украинский лидер.

Президент Зеленский отметил, что они вернутся домой при посредничестве Саудовской Аравии, и поблагодарил за помощь всех, кто в этом участвовал.

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