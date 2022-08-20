Оккупанты 5 месяцев держат в плену военного медика Марьяну Мамонову, в октябре ей рожать

Марьяна Мамонова пять месяцев находится в российском плену / Фото instagram.com/ksenia_banderivka

В российском плену уже пять месяцев находится 31-летняя военный медик Марьяна Мамонова. Все это время от нее нет вестей. В руки оккупантов женщина попала, когда спасала украинских и гражданских в окруженном врагом Мариуполе. Незадолго до плена Марьяна сообщила родным, что беременна.

Когда началось полномасштабное вторжение России, Марьяна была в Мариуполе. Именно там, под обстрелами, Марьяна узнала, что ждет ребенка, о котором давно мечтала. Сказала об этом мужу и родным, а через несколько дней попала в плен и связь с ней оборвалась, пишет ТСН.

Позже родные увидели ее среди военнопленных на видео, которое сняли и выложили в сеть оккупанты.

Сейчас родители Марьяны просят огласки.

"Я очень за нее переживаю. За нее и за младенца. Прошу всех неравнодушных помочь", – говорит ее мать Оксана Черепушко.

Свою дочь Оксана не видела уже почти год.

"В последний раз Марьяна здесь была, когда у нее была свадьба. После того мы больше не собирались", – рассказала женщина.

Марьяна Мамонова / Фото fakty.ua

От военных, вернувшихся из плена, родные узнали, что Марьяну держат в Еленовке. Как дочь чувствует себя, родители не знают.

"Нам рассказали, что она находится в камере, где есть еще два человека. Она и еще, возможно, какая-то коллега", – сказала сестра Анна Марцинкевич.

Семья обращалась за помощью ко всем инстанциям, но пока все бесполезно. Тем временем женщине в октябре уже рожать.

"Ей нужно уже в октябре рожать, а ее оттуда нельзя никак забрать. Куда мы не звоним, в какие инстанции мы не писали, но наши власти не реагируют", — сказал отец медика Владимир Черепушко.

Подруга пленной украинки Ксения рассказала Фактам, что фамилия Марьяны каждый месяц есть в списках на обмен, но пока этого обмена не произошло.

"Мы понятия не имеем, в каких она условиях, могут ли ей хотя бы оказать медицинскую помощь. Мне удалось поговорить с девочками, которые еще в мае сидели с Марьяной в одной камере. Они рассказывали, что был момент, когда в этой камере одновременно находились больше 30 человек. Ни о каких медицинских обследованиях не было и речи… Кормили их чем-то, что даже нельзя было назвать едой. Но Марьяна, несмотря на происходящее, не падала духом. Девочки рассказывали, что она старалась улыбаться, шутить. При этом быстро уставала и много спала. Как она сейчас, нам остается только догадываться. Хочется верить, что с ней и с ребенком все в порядке", - сказала Ксения.

Теракт в Еленовке

В Генштабе ВСУ заявили, что в ночь на 29 июля российские оккупанты из артиллерии обстреляли колонию в оккупированной Еленовке в Донецкой области, где российская армия держала военнопленных украинских защитников. При этом в Минобороны РФ сразу поспешили обвинить в этом силы ВСУ, сказав, что это якобы украинская сторона ударила по месту содержания украинских пленных.

Позже СБУ перехватила телефонные разговоры, в которых боевики из группировки "ДНР" утверждают, что именно российские оккупационные войска организовали взрыв в Еленовке, в результате которого погибли по меньшей мере 53 украинских военнопленных. Среди погибших есть бойцы "Азова". Их перевели в этот барак за несколько дней до того, как произошла трагедия.

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