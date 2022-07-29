Экс-командир защитников Мариуполя объявил охоту на причастных к убийству пленных в Еленовке

Андрей Билецкий / коллаж УНИАН, https://ua.depositphotos.com/

Бывший нардеп, основатель и первый командир полка "Азов", полковник Нацгвардии Андрей Билецкий объявил охоту на каждого оккупанта, который был причастен к произошедшему накануне убийству украинских военнопленных в Еленовке. Об этом он написал на своем канале в мессенджере Telegram.

"Российское командование обставило массовое убийство пленных как действия украинской армии. Бойцы полка были переведены в отдельное здание. Была проведена пропагандистская работа — снят людоедский фильм об "Азовстали", — пишет Билецкий.

Он объявил о том, что уже усиленными темпами идет сбор данных о жертвах инцидента в Еленовке. россиян.

"Я, от имени "Азовских подразделений", объявляю охоту на каждого причастного к массовому убийству. Понесет ответственность каждый рядовой исполнитель и каждый организатор независимо от должности и места пребывания. Где бы вы ни прятались, вы будете найдены и уничтожены", — написал Билецкий.

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Напомним, ранее в Генштабе ВСУ заявили, что российские оккупанты продолжают совершать террористические акты. Они из артиллерии обстреляли колонию в оккупированной Еленовке Донецкой области, где российская армия держала военнопленных украинских защитников.

"По информации командующего Ракетных войск и артиллерии и командования сухопутных войск ВС Украины, по району населенного пункта Еленовка Вооруженные Силы Украины ракетных и артиллерийских ударов не наносили. Ракетные войска и артиллерия ВС Украины, благодаря полученному от стран-партнеров высокоточному оружию, наносят исключительно точные удары только по военным российским объектам", - говорится в сообщении.

До того представители оккупантов, Минобороны РФ, утверждали, что в результате обстрела Еленовки якобы силами ВСУ "погибли 40 украинских военнопленных бойцов и еще 70 оказались ранены".

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