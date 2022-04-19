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"Прошли под носом у врага": Билецкий раскрыл детали дерзкой операции Азова и морпехов в Мариуполе

19 апреля 2022, 21:29

Самые "серьезные ребята" из морпехов прорвались на объединение с Азовом, рассказал Андрей Билецкий.

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Морпехи соединились с Азовом в Мариуполе / Фото: mil.gov.ua

Морские пехотинцы ВСУ в Мариуполе провели операцию по соединению с защитниками города, рассказал основатель и первый командир полка Азов Андрей Билецкий.

Как подчеркнул он в интервью, до этого украинские подразделения в Мариуполе были несколько изолированы друг от друга.

"Там сложный рельеф, река, разделяющая город на две части. Морская пехота находилась на одной стороне реки, а Азов — на другой. Самые серьезные ребята из морпехов прорвались на объединение с Азовом. Это потрясающая операция — пройти ночью полгорода. Пройти тихо, с бронетехникой, остатками боекомплекта, с десятками раненых", - рассказал он.

Собеседник подчеркнул, что морпехи, прошедшие на территорию завода Азовсталь — сектор, контролируемый полком Азов — это люди, решившие исполнять свой военный долг до конца.

"Вместе с ними на Азовсталь вышли остатки 56-й бригады, добровольцы Медведя (это профессиональная, хорошо обученная группа). Еще туда вышли группы, не являющиеся на 100 процентов военными, — пограничники и нацгвардейцы (не из воинских частей Нацгвардии, а из так называемой ООП — охраны общественного порядка)", - добавил Билецкий.

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Битва за Мариуполь

С 3 марта Мариуполь блокируют российские оккупанты. Город подвергся одним из самых жестоких нападений за всю войну в Украине. Ежедневно Мариуполь переживает артиллерийские обстрелы и авианалеты.

Местные жители живут в подвалах на грани жизни и смерти. Все больше людей погибают от голода. Оккупанты не пускают в Мариуполь гуманитарную помощь, обстреливают мирных жителей, бросают бомбы на гражданские здания, где прячутся дети.

6 апреля в горсовете сообщили, что в Мариуполе заработали российские мобильные крематории. После широкой международной огласки геноцида в Буче, высшее руководство России приказало уничтожить любые свидетельства преступлений своей армии.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что военным путем деблокировать Мариуполь невозможно. Такая попытка обернулась бы огромными потерями для украинской армии. По его словам, "снимать осаду с Мариуполя или облегчать ее можно косвенным путем". Украинские военные делают все, что в их силах.

Вечером, 12 апреля, на Мариуполь оккупанты сбросили химическое оружие. Как рассказал лидер Азова Андрей Билецкий, применение опаснейшего оружия было на Азовстале. По его словам, пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии. Всего пострадавших трое.

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