Россияне сами подорвали здание с пленными в Еленовке - перехват СБУ / сайт СБУ, скриншот из видео

Сотрудники СБУ перехватили телефонные разговоры, в которых боевики из группировки "ДНР" утверждают ‒ именно российские оккупационные войска организовали взрыв в колонии в оккупированном поселке Еленовка, в результате которого погибли по меньшей мере 53 украинских военнопленных. Об этом сообщается на сайте украинской спецслужбы.

Как отмечают в СБУ, судя по разговорам боевиков, россияне могли устроить трагедию с помощью взрывчатки, которую они разместили в помещении колонии. В частности, ни один из очевидцев не слышал, как в исправительное учреждение подлетает какая-либо ракета. Не было характерного свиста, а взрывы происходили сами по себе.

"Перехваченные разговоры подтверждают, что русские разместили свои установки "Град" недалеко от исправительного учреждения и начали стрелять из них по территории, подконтрольной Украине. Впрочем, никаких ответных обстрелов не наблюдалось – это подтверждают сами боевики "ДНР"", ‒ заявили в украинской спецслужбе.

В СБУ также добавили, что, судя по имеющимся в сети видеороликам инцидента, в отдельных помещениях колонии полностью уцелели окна. То есть эпицентр взрыва находился внутри здания. И потому его стены "погасили" взрывные волны и уберегли соседние помещения.

Как говорят в украинской спецслужбе, таких аудиоперехватов в распоряжении СБУ несколько – все они будут приобщены в качестве доказательств уголовного производства. Оно уже открыто по 438 статье Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

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Напомним, ранее в Генштабе ВСУ заявили, что российские оккупанты продолжают совершать террористические акты. Они из артиллерии обстреляли колонию в оккупированной Еленовке Донецкой области, где российская армия держала военнопленных украинских защитников.

"По информации командующего Ракетных войск и артиллерии и командования сухопутных войск ВС Украины, по району населенного пункта Еленовка Вооруженные Силы Украины ракетных и артиллерийских ударов не наносили. Ракетные войска и артиллерия ВС Украины, благодаря полученному от стран-партнеров высокоточному оружию, наносят исключительно точные удары только по военным российским объектам", - говорится в сообщении.

До того представители оккупантов, Минобороны РФ, утверждали, что в результате обстрела Еленовки якобы силами ВСУ "погибли 40 украинских военнопленных бойцов и еще 70 оказались ранены".

Первый командир "Азова" и бывший нардеп Андрей Билецкий объявил охоту на каждого оккупанта, который был причастен к произошедшему накануне убийству украинских военнопленных в Еленовке