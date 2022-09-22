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Домой вернулись три защитницы Украины, которые попали в плен беременными

22 сентября 2022, 11:24

Медик Марьяна Мамонова находится на восьмом месяце беременности, она провела в плену пять месяцев.

Медик Марьяна Мамонова
Домой вернулись три защитницы Украины, которые попали в плен беременными/ На фото Медик Марьяна Мамонова: "Факты", скрин

В Украину из плена вернулись три защитницы, которые попали к оккупантам, когда находились в положении – Марьяна Мамонова, Яна Шумовецкая и Анастасия Черненькая.

Об этом сообщает Офис президента Украины. Беременные украинки были освобождены во время обмена пленными между Украиной и Россией вечером 21 сентября.

Медик из "Азовстали" Марьяна Мамонова сейчас находится на 8-м месяце беременности. Она узнала, что она в положении, незадолго до того, как попала в плен.

Как рассказывала ранее мать женщины, ее дочь в начале российского вторжения была в Мариуполе и не часто выходила на связь. Когда она связалась с родными в последний раз перед пленом, то сообщила что беременна.

О том, что женщина попала в плен, ее родные узнали уже из российских пропагандистких СМИ. Она находилась в плену 5 месяцев.

Домой вернулись защитники Мариуполя

Напомним, вечером 21 сентября Украина и Россия провели обмен пленными, в результате чего домой вернулись защитники Мариуполя. Обмен пленными состоялся в Черниговской области.

Всего домой вернулись 215 украинцев. Среди них также бойцы полка "Азов" и командиры Денис Прокопенко ("Редис"), Сергей Волынский ("Волына"), исполняющий обязанности командира 36-й отдельной бригады морской пехоты, Святослав Паламар ("Азов"), Олег Хоменко ("Азов"). Также вернулась Екатерина Полищук "Пташка".

Позже стало известно, что из 215 украинских защитников, вернувшихся домой, 200 человек обменяли на кума российского диктатора Владимира Путина Виктора Медведчука. Об этом заявил и.о. председателя Службы безопасности Украины Василий Малюк.

Отмечается, что обмен Виктора Медведчука на украинских защитников не препятствует рассмотрению его дел в суде. Проведение обмена стало возможным благодаря изменениям в действующее законодательство, которые урегулировали соответствующие правовые механизмы.

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